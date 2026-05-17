Tensión en el Gobierno: se demora la declaración jurada de Manuel Adorni y expone a Milei

La demora en la publicación de la declaración jurada del jefe de Gabinete Manuel Adorni volvió a generar malestar dentro del Gobierno y dejó expuesto al presidente Javier Milei , quien había asegurado días atrás que el documento sería presentado rápidamente ante la Oficina Anticorrupción.

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Mientras el oficialismo sigue sin confirmar una fecha concreta para difundir la DDJJ, en Casa Rosada reconocen que el tema ya afecta la agenda política . Según trascendió, varios ministros consideran que las denuncias y revelaciones sobre el funcionario terminan opacando anuncios y medidas de gestión.

“El caso debe tener un punto final. Así es muy difícil” , afirman aquellos dirigentes con contacto diario con el elenco de gestión de Milei, mientras cada día surgen nuevas revelaciones. Una de las últimas funcionarias en hacer eco de los reclamos fue Patricia Bullrich, quien pidió una “resolución inmediata”.

“Ya lo dije. Con una vez alcanza, mi posición fue clara” , sostuvo la jefa del bloque libertario ante una pregunta periodística. La senadora dejó en claro que en este momento es “el propio jefe de Gabinete quien debe estar analizando y trabajando sobre su situación patrimonial”.

Para la legisladora nacional, la aclaración de estos puntos es fundamental tanto para el propio Adorni como para la figura del Presidente. En relación al ministro coordinador, la posición en torno a la DDJJ tuvo variaciones. Luego de la declaración de Bullrich, asumió que iría ante la Oficina Anticorrupción.

“Patricia me spoileó, se adelantó”, comentó en una entrevista extensa en la que minimizó roces con la ex ministra de Seguridad y pudo dar detalles de su situación personal ante el avance de la Justicia en torno al presunto delito de enriquecimiento ilícito.

En Casa Rosada apoyaron dicha versión y dijeron, en un principio, que iba a tardar entre 25 y 30 días la aparición de esa DDJJ. Pero, con el correr de los días, le bajaron acciones a esa posibilidad. Hoy, directamente, no hay una fecha precisa.

Esta demora solo lleva a que los ánimos puertas adentro sigan crispados. Y, fundamentalmente, que la gestión de La Libertad Avanza quede atada exclusivamente a defender al ministro coordinador de manera diaria.

Milei ya fue muy claro: no piensa entregar a su funcionario, a quien considera leal y probo, en pos de ganar una elección,

Una fuente libertaria señala que es la excusa ideal para el economista si no puede ser reelecto en 2027: “Si Milei no gana va a decir que prefirió resguadar a un hombre leal y honesto, que no lo entregó por convicción, antes de ganar una elección”, reflexionó.