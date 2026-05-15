El Gobierno autorizó a Guaymallén para la búsqueda de financiamiento por hasta $10.000 millones

El gobierno de Alfredo Cornejo autorizó a la Municipalidad de Guaymallén a avanzar con la emisión y colocación de títulos de deuda por hasta $10.000 millones . La medida quedó establecida en el Decreto 870, publicado este viernes en el Boletín Oficial provincial.

Según la norma, el pedido fue realizado por el municipio que encabeza Marcos Calvente y se sustenta en la Ordenanza 10.297 del Presupuesto 2026, que habilita al Departamento Ejecutivo comunal a gestionar financiamiento a través de organismos multilaterales, entidades financieras y el mercado de capitales.

Desde el municipio precisaron que el pedido de financiamiento será para obras de infraestructura, equipamiento, modernización municipal, gestión ambiental y renovación del parque automotor .

El decreto autoriza la emisión de títulos SVS tanto con tasa variable, referenciados en BADLAR y/o TAMAR, como con tasa fija. En ambos casos, el monto total conjunto no podrá superar los $10.000 millones y tendrán un plazo de vencimiento de hasta 24 meses desde la fecha de emisión .

En el caso de los títulos con tasa variable, el interés se determinará a partir de una tasa base vinculada a depósitos a plazo fijo publicados por el Banco Central, más un margen adicional a licitar. Para los títulos con tasa fija, la tasa también será definida mediante licitación pública y tendrá pagos trimestrales de intereses.

La colocación de los instrumentos financieros se realizará a través del Mercado Abierto Electrónico S.A. mediante el sistema SIOPEL o por otros mecanismos que eventualmente determine el municipio en futuros decretos vinculados a la emisión.

Como garantía de la operación, la Municipalidad podrá afectar recursos correspondientes al régimen de Participación Municipal previsto en la Ley 6396, además de otros ingresos municipales de origen nacional, provincial o comunal aceptados por los organismos financieros o agentes de mercado.

El decreto también establece que el Ministerio de Hacienda y Finanzas de Mendoza deberá remitir la documentación correspondiente al Ministerio del Interior y al Ministerio de Economía de la Nación, en cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

La autorización de la Provincia quedará sujeta a las observaciones que eventualmente puedan realizar organismos nacionales. La medida lleva las firmas del mandatario provincial y del ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad.

El decreto