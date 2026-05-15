El Gobierno autorizó a Guaymallén para la búsqueda de financiamiento por hasta $10.000 millones

El gobierno de Alfredo Cornejo autorizó a la Municipalidad de Guaymallén a avanzar con la emisión y colocación de títulos de deuda por hasta $10.000 millones. La medida quedó establecida en el Decreto 870, publicado este viernes en el Boletín Oficial provincial.
Según la norma, el pedido fue realizado por el municipio que encabeza Marcos Calvente y se sustenta en la Ordenanza 10.297 del Presupuesto 2026, que habilita al Departamento Ejecutivo comunal a gestionar financiamiento a través de organismos multilaterales, entidades financieras y el mercado de capitales.
Desde el municipio precisaron que el pedido de financiamiento será para obras de infraestructura, equipamiento, modernización municipal, gestión ambiental y renovación del parque automotor.
El decreto autoriza la emisión de títulos SVS tanto con tasa variable, referenciados en BADLAR y/o TAMAR, como con tasa fija. En ambos casos, el monto total conjunto no podrá superar los $10.000 millones y tendrán un plazo de vencimiento de hasta 24 meses desde la fecha de emisión.
En el caso de los títulos con tasa variable, el interés se determinará a partir de una tasa base vinculada a depósitos a plazo fijo publicados por el Banco Central, más un margen adicional a licitar. Para los títulos con tasa fija, la tasa también será definida mediante licitación pública y tendrá pagos trimestrales de intereses.
La colocación de los instrumentos financieros se realizará a través del Mercado Abierto Electrónico S.A. mediante el sistema SIOPEL o por otros mecanismos que eventualmente determine el municipio en futuros decretos vinculados a la emisión.
Como garantía de la operación, la Municipalidad podrá afectar recursos correspondientes al régimen de Participación Municipal previsto en la Ley 6396, además de otros ingresos municipales de origen nacional, provincial o comunal aceptados por los organismos financieros o agentes de mercado.
El decreto también establece que el Ministerio de Hacienda y Finanzas de Mendoza deberá remitir la documentación correspondiente al Ministerio del Interior y al Ministerio de Economía de la Nación, en cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
La autorización de la Provincia quedará sujeta a las observaciones que eventualmente puedan realizar organismos nacionales. La medida lleva las firmas del mandatario provincial y del ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad.
El decreto