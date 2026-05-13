Fue alcaldesa del sur de California, admitió actuar como agente para el Gobierno de China y ahora podría ir a prisión

La exfuncionaria enfrenta una pena de hasta 10 años de cárcel tras gestionar un sitio de noticias para difundir desinformación oficial sobre la región de Xinjiang.

Eileen Wang, alcaldesa de la ciudad de Arcadia en California, renunció a su cargo tras acordar declararse culpable de actuar como agente ilegal del Gobierno chino. La investigación federal reveló que Wang operó bajo órdenes directas de funcionarios de Beijing para difundir propaganda favorable al régimen en Estados Unidos sin registrarse ante las autoridades.

El núcleo de la acusación involucra al sitio web U.S. News Center, un medio dirigido específicamente a la comunidad chino-estadounidense que Wang administraba. Según los documentos judiciales, la exalcaldesa recibía instrucciones precisas para publicar contenidos que defendieran las políticas de China. Esto incluyó la difusión de artículos que negaban el trabajo forzoso y la persecución de la población uigur, calificando los informes de genocidio como falsos.

Una red de desinformación operada desde el entorno personal Esta operación no fue un acto individual. Wang trabajó en estrecha colaboración con Yaoning “Mike” Sun, quien no solo era su colega en el negocio de los medios, sino también su pareja sentimental y el tesorero de su campaña electoral en 2022. Sun ya cumple una condena de cuatro años de prisión por cargos similares. Es aquí donde la historia adquiere un tono casi trágico: la defensa de Wang sostiene que ella confió en la "persona equivocada" y fue inducida al error por amor.

image A pesar del escándalo político, la administración de la ciudad de Arcadia ha querido llevar tranquilidad a sus vecinos. El administrador municipal, Dominic Lazzaretto, enfatizó que la investigación concierne a una conducta privada y que las actividades ilegales cesaron antes de que Wang prestara juramento en diciembre de 2022. Además, aclaró que no hubo malversación de fondos públicos ni participación de otros empleados del ayuntamiento en esta trama de influencia extranjera.

Consecuencias legales y el impacto en la comunidad La situación ha dejado una marca profunda en Arcadia, una ciudad con una mayoría de residentes de origen asiático. Wang, de 58 años, ahora enfrenta una sentencia máxima de 10 años en una prisión federal. Sus abogados han expresado que ella asume la responsabilidad total por sus "errores personales del pasado" y que su devoción por la comunidad no ha cambiado a pesar de su dimisión forzada.

image El caso pone de relieve la estricta vigilancia de Estados Unidos sobre la Ley de Registro de Agentes Extranjeros. Para Wang, lo que comenzó como un proyecto mediático y una relación personal terminó destruyendo su carrera política y dejándola a la espera de una sentencia judicial que marcará el resto de su vida. Es un recordatorio crudo de cómo el poder local puede volverse un tablero de ajedrez para intereses internacionales.