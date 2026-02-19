19 de febrero de 2026 - 21:15

Tragedia en California: 8 esquiadores muertos tras una avalancha letal en Estados Unidos

Un grupo de 15 personas fue sepultado por la nieve y solo seis fueron rescatados con vida, mientras sigue una misión de rescate para localizar al último desaparecido.

Foto:

Por Redacción Mundo

La Sierra Nevada de California se convirtió en el escenario de la peor tragedia por avalancha en los Estados Unidos desde 1981, donde un grupo de esquiadores de travesía fueron sorprendidos por un masivo desprendimiento de nieve y ocho de ellos terminaron muriendo.

El grupo afectado estaba compuesto por 11 esquiadores y cuatro guías de la empresa Blackbird Mountain Guides, quienes se encontraban en medio de una expedición de tres días cuando una "monstruosa tormenta invernal" azotó la región.

La magnitud del desastre ha sido tal que las autoridades policiales indicaron que la misión ha pasado oficialmente a una etapa de recuperación de cuerpos, mientras los equipos aún intentan localizar a un noveno integrante que permanece desaparecido.

A pesar de la magnitud de la tragedia, los equipos de emergencia lograron poner a salvo a seis sobrevivientes, quienes consiguieron refugiarse en un refugio improvisado construido con lonas.

Operativo por esquiadores muertos

La comunicación mediante mensajes de texto fue fundamental para que los rescatistas pudieran dar con su ubicación en medio de ráfagas de viento blanco y acumulaciones de nieve que superaron los 76 centímetros en apenas 24 horas.

Dos de los sobrevivientes debieron ser trasladados a un hospital cercano para recibir tratamiento debido a la exposición a las condiciones extremas. En un giro particularmente doloroso para la comunidad local, se informó que uno de los esquiadores fallecidos estaba casado con un miembro del propio equipo de búsqueda y rescate de la zona.

Condiciones de riesgo extremo

El área de Castle Peak, situada a 2777 metros de altura, es un destino popular para el esquí, pero el Sierra Avalanche Center ya había emitido advertencias previas sobre el elevado riesgo de desplazamientos debido a la acumulación de hasta 2,4 metros de nieve en algunos sectores.

Los rescatistas han tenido que avanzar con extrema cautela mediante vehículos especializados y esquíes para evitar provocar nuevos desprendimientos que pongan en peligro sus vidas.

Este incidente marca un hito trágico en la historia reciente de los deportes de montaña en el país, superando cualquier evento similar en las últimas cuatro décadas y acercándose a la cifra de 1981, cuando 11 escaladores perdieron la vida en el Monte Rainier.

Por el momento, la búsqueda del último esquiador continúa, sujeta a la inestabilidad de un terreno que sigue bajo la amenaza de la tormenta.

