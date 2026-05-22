Maldivas: revelan las primeras imágenes de la cueva donde murieron los buceadores italianos

La organización Drivers Network Alert (DAN) Europe ha dado a conocer las primeras imágenes y detalles técnicos de la compleja misión de rescate llevada a cabo en el Atolón de Vaavu en Maldivas , donde perdieron la vida cinco buceadores italianos.

Maldivas: encontraron los cuerpos de los cuatro turistas que murieron atrapados en una cueva submarina

Tragedia en Maldivas: falleció un buzo durante las tareas de rescate de los cuerpos atrapados

El operativo, liderado por un equipo de buzos finlandeses, concluyó tras la recuperación de los restos de Mónica Montefalcone, Federico Gualtieri, Giorgia Sommacal y Muriel Oddenino, quienes se sumaron al hallazgo previo del instructor Gianluca Benedetti.

Las primeras fotos de la cueva de Maldivas donde murieron los cinco buzos italianos.

Según los informes de los rescatistas, la cueva de Dhevana Kandu presenta una estructura que se vuelve progresivamente más peligrosa. El acceso se realiza a través de una gran caverna inicial que aún recibe luz natural.

Sin embargo, un túnel conecta esta área con una segunda cámara completamente oscura y con un fondo arenoso que, al ser alterado por el movimiento de los buceadores, reduce drásticamente la visibilidad.

Las primeras fotos de la cueva de Maldivas donde murieron los cinco buzos italianos. DAN

El punto crítico de la tragedia se localizó en un túnel adicional que se ramifica desde esta segunda cámara. Fue allí donde los rescatistas encontraron a los cuatro turistas juntos.

"Se puede presumir que los buceadores no pudieron encontrar el camino de regreso a la salida, muy probablemente debido a la desorientación dentro del sistema de cuevas", señaló DAN Europe en su reconstrucción preliminar de los hechos.

Las primeras fotos de la cueva de Maldivas donde murieron los cinco buzos italianos. DAN

Con la publicación de un informe de cierre de misión y fotografías que muestran al equipo de colaboradores, se da por finalizada la etapa de recuperación en la superficie. No obstante, la organización fue enfática al emitir un aviso de seguridad para la comunidad internacional de buceo.

El comunicado advierte que estos entornos son "intrínsecamente peligrosos" y exige para su ingreso entrenamiento especializado, equipo técnico adecuado y autorización previa. Mientras las autoridades policiales continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias finales del incidente, las imágenes del buzo Sami Paakkarinen quedan como testimonio de la peligrosa belleza de una gruta que atrapó a cinco experimentados deportistas.