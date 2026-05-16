Tragedia en Maldivas: falleció un buzo durante las tareas de rescate de los cuerpos atrapados

Este sábado, un buzo de la Fuerza de Defensa Nacional de Maldivas (MNDF) falleció durante un operativo de rescate para hallar los cuerpos de los turistas que quedaron atrapados en una cueva submarina en e l atolón de Vaavu.

Una tiktoker denunció abuso por parte de su instructor de buceo y el hecho quedó registrado por cámaras

Se trata del sargento mayor Mohamed Mahdhee , un militar italiano que participó de una inmersión a más de 60 metros de profundidad, durante la búsqueda de cuatro de los cinco turistas fallecidos . Aunque las autoridades no confirmaron oficialmente la causa de su muerte, medios locales señalaron que habría sufrido una descompensación vinculada a la profundidad del operativo subacuático.

Sin embargo, las autoridades confirmaron qu e el buzo ya había realizado esta maniobra en otras ocasiones y estaba entrenado para descender a más de 70 metros, según informó el medio local Corriere della Sera.

"Hizo el máximo sacrificio al servicio de su país. Es uno de los soldados más valientes que he conocido, un héroe nacional", expresó el ministro del Interior de Maldivas, Ali Ihusaan.

Por su lado, el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, expresó sus condolencias por el fallecimiento del sargento y aseguró que son días de mucho dolor para la comunidad italiana. "Estos días de dolor para Italia se ven agravados por la noticia de que uno de sus valientes soldados, el sargento mayor Mohammed Mahdhee falleció tras zambullirse en el intento de llegar a los cuerpos de nuestros compatriotas", señaló a la prensa.

Además, el funcionario agardeció a la Guardia Costera, las Fuerzas de Defensa Nacional, la Policía y a la organización Media Luna Roja por "la generosa ayuda que prestan en la operación" para rescatar los cuerpos de los turistas.

Muerte en Maldivas

El pasado viernes, cinco ciudadanos italianos perdieron la vida tras quedar atrapados en una cueva a unos 50 metros de profundidad, tras una expedición submarina en atalón de Vaavu. Las autoridades locales lo calificaron como el accidente de buceo más grave registrado en la República de Maldivas.

El grupo estaba compuesto por investigadores y profesionales del buceo con amplia trayectoria. Hasta el momento, solo se logró recuperar uno de los cinco cuerpos. Los otros cuatro buzos se encontrarían dentro de una cueva que se extiende hasta los 60 metros de profundidad y tiene unos 260 metros de largo.

Por el momento, las búsquedas continuan, pero las características del terreno representan un riesgo para los equipos de rescate. Se trata de un área de difícil acceso y el descenso a más de 60 metros de profundidad podría comprometer la integridad física del personal.