16 de mayo de 2026 - 11:09

Impactante accidente en Bangkok: ocho muertos y 25 heridos tras el choque de un tren contra un micro

El accidente múltiple provocó un incendio masivo con explosiones intermitentes que afectó a varios vehículos.

Impactante accidente en Bangkok: ocho muertos y 25 heridos tras el choque de un tren contra un micro.

Impactante accidente en Bangkok: ocho muertos y 25 heridos tras el choque de un tren contra un micro.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Una tarde de terror se vivió este sábado en el distrito de Ratchathewi, en pleno centro de Bangkok, cuando un tren de carga colisionó violentamente contra un micro de transporte público.

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El siniestro, registrado alrededor de las 15:51 hora local (08:51 GMT), derivó en un gran incendio y dejó un saldo preliminar de ocho personas fallecidas y 25 heridas.

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El centro de mando de emergencias y bomberos, conocido como The Phraram Command, informó que el accidente tuvo lugar en la carretera Asoke-Dindang. En la colisión se vieron involucrados también autos y motos que circulaban por la zona.

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Tras el impacto, el autobús quedó envuelto en llamas, las cuales se propagaron rápidamente provocando explosiones intermitentes debido al daño en los vehículos. Los equipos de rescate trabajaron durante horas para evacuar a los heridos y recuperar los cuerpos. Dos de las víctimas fueron halladas calcinadas dentro del colectivo.

Según el medio local The Nation, el impacto ocurrió cerca de la estación Makkasan, perteneciente a la línea ferroviaria que conecta con el aeropuerto.

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Las autoridades de Bangkok mantienen la zona acordonada mientras los peritos intentan esclarecer las causas exactas de la tragedia. Los bomberos lograron controlar el fuego tras varias horas de trabajo lo que permitió que los equipos forenses ingresaran a los restos del transporte público.

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