Los meteorólogos cambiaron el pronóstico de forma repentina y este fin de semana será muy diferente

Los meteorólogos modificaron bruscamente su pronóstico y el escenario climático cambió de manera significativa. Lo que se anticipaba como un ascenso térmico hacia condiciones más templadas terminó transformándose en un período de lluvias, tormentas y descenso de temperatura .

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El fin de semana será más frío de lo previsto, con presencia de nieve en zonas altas y riesgo de heladas nocturnas en distintos sectores. Las temperaturas quedarán lejos de los valores anunciados inicialmente.

La semana no traerá el calentamiento anticipado. Para este jueves, las máximas se ubicarán entre 12 y 16 °C , por debajo de los 18 °C previstos originalmente para el sureste. En áreas de mayor altitud, alrededor de los 1.000 metros , los valores rondarán apenas los 6 °C .

El cambio en el patrón climático se refleja también en la persistencia de nubosidad y en la llegada de precipitaciones. El ambiente se mantendrá más frío de lo habitual para esta época, con una sensación térmica aún más baja en zonas expuestas.

Nieve en las montañas y riesgo de heladas nocturnas

En regiones elevadas, como los Montes Metálicos, por encima de los 1.000 metros, la lluvia se transformará en nieve. El cielo permanecerá de nublado a muy nublado, con chubascos que podrían intensificarse durante el día y avanzar hacia otras áreas del territorio.

Además, se prevén tormentas eléctricas ocasionales, especialmente asociadas a los sistemas de inestabilidad que acompañan el ingreso de aire frío. El panorama confirma que el invierno aún no se retira por completo.

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Durante la noche, el descenso térmico será marcado y aumentará el riesgo de heladas:

Temperaturas entre 4 y 9 °C en general.

en general. En Bohemia occidental , valores de entre 1 y 5 °C .

, valores de entre . Posible afectación a cultivos en crecimiento.

Un fin de semana con lluvias persistentes y clima inestable

El sábado continuará con condiciones inestables. Se esperan lluvias persistentes, especialmente en el sureste, junto con nuevas bajas de temperatura durante la noche, que podrían alcanzar los 2 °C en algunas zonas.

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El ambiente seguirá siendo frío y poco propicio para actividades al aire libre. Las tormentas eléctricas también podrían repetirse, por lo que se recomienda considerar espacios cubiertos para planes externos.

El domingo, que inicialmente prometía máximas cercanas a los 21 °C, finalmente registrará valores entre 12 y 17 °C en general, y entre 8 y 13 °C en el este. El lunes mantendrá esta tendencia fresca, sin superar los 18 °C, consolidando un cierre de fin de semana marcado por el ambiente invernal.