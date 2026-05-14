14 de mayo de 2026 - 23:05

El primer ministro de China incentiva a los CEO de Estados Unidos a reforzar su presencia en el país

El funcionario se dirigió a los empresarios de grandes compañías estadounidenses y los instó a servir como "puentes de comunicación entre ambos países"

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang (2.º por la derecha), y el director ejecutivo de Apple, Tim Cook (izq.), llegan a la reunión entre el primer ministro chino, Li Qiang, y representantes empresariales estadounidenses, en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el 14 de mayo de 2026. El presidente estadounidense Trump se encuentra en Pekín en una visita de Estado de gran importancia que se extenderá hasta el 15 de mayo, marcando su primer regreso a China continental desde 2017

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang (2.º por la derecha), y el director ejecutivo de Apple, Tim Cook (izq.), llegan a la reunión entre el primer ministro chino, Li Qiang, y representantes empresariales estadounidenses, en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el 14 de mayo de 2026. El presidente estadounidense Trump se encuentra en Pekín en una visita de Estado de gran importancia que se extenderá hasta el 15 de mayo, marcando su primer regreso a China continental desde 2017

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EFE/EPA/GO NAKAMURA / POOL
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

El primer ministro de China, Li Qiang, animó este jueves a Elon Musk, Tim Cook , Jensen Huang y a otros importantes líderes empresariales estadounidenses a profundizar su presencia en el gigante asiático y a servir de puente entre las dos mayores economías del mundo, en una reunión celebrada en el Gran Palacio del Pueblo de Beijing.

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Li expresó su esperanza de que las empresas estadounidenses “fortalezcan aún más los lazos de cooperación mutuamente beneficiosa entre China y Estados Unidos, y continúen sirviendo como puentes para la comunicación y el diálogo entre los dos países”, expresó el funcionario a más de una docena de ejecutivos estadounidenses que viajaron con Trump a Beijing para la histórica cumbre, reportó CNN.

primer ministro chino
El primer ministro chino, Li Qiang, se reúne con representantes de empresas estadounidenses en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el 14 de mayo de 2026. El presidente estadounidense Trump se encuentra en Pekín en una visita de Estado de gran importancia que se extenderá hasta el 15 de mayo, marcando su primer regreso a China continental desde 2017.

El primer ministro chino, Li Qiang, se reúne con representantes de empresas estadounidenses en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el 14 de mayo de 2026. El presidente estadounidense Trump se encuentra en Pekín en una visita de Estado de gran importancia que se extenderá hasta el 15 de mayo, marcando su primer regreso a China continental desde 2017.

También instó a las empresas a “ayudar a diversos sectores de Estados Unidos a ver el desarrollo de China de una manera más objetiva y racional, y a promover la confianza y la amistad mutuas”, según señaló la agencia estatal de noticias Xinhua.

China promueve una relación de socios con Estados Unidos

La reunión entre Li y los CEO estadounidenses, entre ellos Tim Cook de Apple, Jensen Huang de Nvidia y Elon Musk de Tesla, tuvo lugar tras las conversaciones mantenidas este jueves entre el líder chino Xi Jinping y el presidente estadounidense, Donald Trump, según detalló la Agencia Noticias Argentinas.

Li Qiang afirmó que los dos líderes intercambiaron puntos de vista sobre preocupaciones comunes y brindaron orientación estratégica para las futuras relaciones bilaterales. “De cara al futuro, China y Estados Unidos son plenamente capaces de seguir siendo amigos y socios, y deberían hacerlo, logrando así un éxito mutuo y una prosperidad compartida”, afirmó el funcionario chino.

“El desarrollo saludable de las relaciones entre China y Estados Unidos requiere que ambos Gobiernos avancen el uno hacia el otro, y también requiere los esfuerzos conjuntos de todos los sectores de la sociedad para impulsarlo”, añadió.

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