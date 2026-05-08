8 de mayo de 2026 - 21:25

La temeraria ruta con 18 curvas en zigzag y con pendientes que rescató a un pueblo de China del olvido

Este camino de 450 metros en China se volvió viral por su diseño extremo y por ser la única conexión vital para una remota comunidad de montaña.

Diseño sin título (8)
Por Manuel Ferreyra

En las montañas de Chongqing, al suroeste de China, una asombrosa obra de ingeniería ha capturado la atención del mundo entero a través de las redes sociales. Se trata de la Lingpaishi Zigzag Road, una ruta que parece desafiar todas las leyes de la lógica y la gravedad.

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Para los 137 habitantes de la aldea de Minzhu, esta vía no es solo un fenómeno viral, sino una "arteria vital" que cambió sus vidas para siempre. Antes de su construcción en 2012, los vecinos debían trepar por senderos empinados, embarrados y sumamente peligrosos para acceder a servicios básicos como hospitales, escuelas o mercados.

Lo que antes era una travesía agotadora, hoy se recorre a través de un trazado zigzagueante de 453 metros que conecta a la comunidad de Tianping con la ruta provincial 201.

Embed - Chongqing's SHOCKING Highways ! Yes China Built That. | Wuxi Chongqing CHina

18 curvas y pendientes peligrosas

La espectacularidad de la carretera radica en sus datos técnicos, que ponen a prueba incluso a los conductores más experimentados. El diseño obliga a los vehículos a maniobrar a través de 18 curvas cerradas en un tramo muy corto.

Además, la vía salva un desnivel de más del 40%, alcanzando picos de inclinación del 43% en algunos puntos. Su construcción requirió una inversión cercana al millón de dólares.

Aunque en 2019 la carretera fue reforzada y pavimentada con hormigón para mejorar su seguridad, sigue siendo una ruta peligrosa. Es de un solo carril y no cuenta con guardarraíles, lo que aumenta la sensación de peligro constante.

Debido a su diseño minúsculo, está terminantemente prohibido el tránsito de camiones, colectivos y vehículos pesados. Incluso los coches pequeños deben enfrentarse a condiciones estrictas: es obligatorio subir en primera velocidad y utilizar espacios adicionales diseñados especialmente en las curvas para poder girar con éxito.

Hoy en día, lo que nació como una solución de supervivencia para una pequeña aldea se ha convertido en un reclamo turístico y fotográfico,. El flujo constante de curiosos y viajeros no solo busca la foto perfecta de los "giros imposibles", sino que también ha comenzado a generar un impulso económico para los habitantes de este rincón perdido de China.

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