Nuevos ataques en Ormuz: Irán endureció su postura y aseguró que su capacidad militar está al "120 %"

Este viernes, Teherán y Washington intercambiaron ataques en el estrecho de Ormuz , siendo el incidente más grave registrado desde el inicio de la tregua el pasado 8 de abril. El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí , arremetió contra la administración estadounidense y reivindicó el poderío bélico de su país.

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A través de un mensaje en la red social X, Araqchí afirmó que Estados Unidos recurre a " aventuras militares temerarias " de forma sistemática cuando la diplomacia parece ganar terreno. El funcionario se preguntó si se trata de "una burda táctica de presión" o que “una vez más, un saboteador haya engañado al presidente de EE. UU. para que se meta en otra ciénaga”, en una aparente referencia al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

“Sean cuales sean las causas, el resultado es el mismo: los iraníes nunca ceden ante la presión y la diplomacia siempre sale perjudicada ”, aseguró.

El jefe de la diplomacia iraní también aprovechó para descalificar informes de inteligencia atribuidos a la CIA que circulan en medios occidentales. Dichos reportes sugerían que el arsenal de misiles de Irán se encontraba al 75 % de su capacidad operativa en comparación con los niveles de finales de febrero.

"Nuestro arsenal de misiles y nuestra capacidad de lanzamiento no están al 75 % en comparación con el 28 de febrero. La cifra correcta es el 120 %. En cuanto a nuestra disposición para defender a nuestro pueblo: 1000 %”, dijo.

Las declaraciones de Araqchí se producen después de que anoche Irán y Estados Unidos intercambiaran ataques en el estrecho de Ormuz, en el incidente más grave desde el inicio de la tregua el 8 de abril.

estrecho de ormuz EFE

Estos ataques contradicen los supuestos avances en las conversaciones de paz de los últimos días que apuntaban a que los dos rivales se encontraban cerca de alcanzar algún tipo de acuerdo para poner fin a la guerra o al menos poner fin a las hostilidades.

Irán capturó un buque petrolero

La Armada de Irán informó este viernes la captura del petrolero Ocean Koi en aguas del mar de Omán. Según un comunicado difundido por la agencia oficial IRNA, el buque fue interceptado por "obstaculizar las exportaciones de petróleo y los intereses de la nación iraní".

"Las Fuerzas Navales del Ejército de la República Islámica de Irán han apresado al petrolero Ocean Koi (OCEAN KOI) que transportaba un cargamento de petróleo iraní y que intentaba aprovechar las condiciones regionales para perjudicar y perturbar las exportaciones de petróleo y los intereses de la nación iraní", informaron las Fuerzas Armadas iraníes en un comunicado recogido por IRNA.

Según indicaron, el buque estaba camino a las costas de Irán, pero sin detalles de la bandera del mismo. Por otra parte, la web especializada en tráfico marítimo Marine Traffic indicó que el buque tiene bandera de Barbados, que navegaba con el nombre Jin Li, y que realizó numerosos trayectos entre Irán y diferentes puntos del golf Pérsico.