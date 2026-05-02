Irán advirtió que reanudará la guerra si Estados Unidos no acepta la propuesta negociadora

Este sábado, un alto mando del Ejército iraní advirtió que es "probable" una reanudación de la guerra contra Estados Unidos, luego de que Donald Trump afirmara que no está satisfecho con la propuesta negociadora de Teherán enviada a Pakistán.

Donald Trump le aseguró al Congreso que "las hostilidades con Irán han cesado"

Aseguran que Irán envió una nueva propuesta de negociaciones de paz a Estados Unidos

“Las Fuerzas Armadas están plenamente preparadas para cualquier nueva aventura o insensatez de los estadounidenses ”, aseguró el subjefe de inspección del Cuartel Central Jatam al Anbiya, el genera l Mohamad Yafar Asadi, según informó la agencia EFE.

Además, el funcionario señaló que las declaraciones de las autoridades estadounidenses tienen un carácter mediático y que con elas buscan “salir del atolladero que ellos mismos han creado”.

Según informó la agencia iraní IRNA, el pasado jueves Irán envió una propuesta a Pakistán para negociar la paz defintiva en Medio Oriente y dar fin al conflicto armado con Estados Unidos.

Según trascendió, la propuesta ofrecía una negociación en varias fases, centrada inicialmente en el fin de la guerra y la reapertura del estrecho de Ormuz de parte de ambos países, dejando de lado, momentáneamente, las discusiones sobre el programa nuclear iraní.

El presidente estadounidense Donald Trump Donald Trump no estuvo de acuerdo con aplazar las negociaciones sobre el programa nuclear EFE

Sin embargo, desde la Casa Blanca informaron que Trump no estuvo de acuerdo con aplazar las negociaciones sobre el programa nuclear de la República Islámica. Por este motivo, desde el Gobierno Iraní no descartaron la posibilidad de reanudar el conflicto.

Negociaciones estancadas

El pasado 8 de abril, se pactó una tregua inicial de dos semanas tras 39 días de enfrentamientos, que posteriormente fue prorrogada de forma indefinida para poder avanzar con las negociaciones entre Teherán y Washington.

Las conversaciones directas entre los dos rivales se encuentran encalladas ante la negativa iraní de sentarse a negociar, mientras Estados Unidos mantenga el cerco naval a sus puertos y buques, una medida con la que busca bloquear la economía iraní.

Irán, por su parte, mantiene el control del tráfico en el estrecho de Ormuz, la estratégica ruta por la que transitaba el 20% del petróleo mundial, lo que ha disparado el precio del crudo.