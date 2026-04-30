30 de abril de 2026 - 10:54

Escala la tensión en Medio Oriente: Irán desafía a EE.UU. y crece el conflicto en el Golfo Pérsico

El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, afirmó que la región “tendrá un futuro brillante sin la presencia de Estados Unidos” y aseguró que su país garantizará la seguridad en la zona.

Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá

Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

El escenario en Medio Oriente atraviesa un momento de máxima tensión tras una serie de declaraciones cruzadas y medidas militares entre Irán y Estados Unidos, con epicentro en el estratégico Golfo Pérsico.

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El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, afirmó que la región “tendrá un futuro brillante sin la presencia de Estados Unidos” y aseguró que su país garantizará la seguridad en la zona. Según medios estatales de Teherán, el mandatario sostuvo que Irán “eliminará los abusos del enemigo hostil” y defendió el desarrollo de tecnologías nucleares y de misiles como un “capital nacional”.

Jamenei también señaló que el Golfo Pérsico estará “al servicio del progreso, la comodidad y el bienestar de las naciones de la región”, y consideró que Washington sufrió una derrota “ignominiosa” en su estrategia contra Irán. En esa línea, anticipó un “nuevo capítulo” en el Golfo y en el Estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más importantes del mundo.

Las declaraciones llegan en paralelo a una fuerte acción militar por parte de Estados Unidos. El jefe del Comando Central de Estados Unidos, Brad Cooper, informó que fuerzas norteamericanas interceptaron 42 embarcaciones que intentaban operar con puertos iraníes, en el marco de un bloqueo marítimo.

Según el comunicado difundido en la red social X, actualmente hay 41 petroleros varados con una carga estimada en 69 millones de barriles de crudo, valuados en más de 6.000 millones de dólares. Desde Washington aseguran que esta medida busca limitar la capacidad de Irán para financiarse mediante exportaciones energéticas.

El bloqueo en el Estrecho de Ormuz fue implementado tras el fracaso de las negociaciones entre ambos países, realizadas el 11 y 12 de abril en Islamabad, sin lograr avances diplomáticos.

En paralelo, informes recientes indican que el ejército estadounidense tendría preparado un plan para ejecutar “oleadas de ataques breves y contundentes” contra territorio iraní, lo que eleva aún más la preocupación internacional ante una posible escalada bélica en la región.

El conflicto, que combina presión económica, despliegue militar y declaraciones de alto voltaje, mantiene en alerta a la comunidad internacional por su impacto potencial en el comercio global y la estabilidad energética.

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