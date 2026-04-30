Israel interceptó a la "Flotilla Global Sumud" y detuvo a 175 activistas en aguas internacionales.

El Ministerio de Exteriores de Israel confirmó la detención de aproximadamente 175 activistas de diversas nacionalidades, entre ellos una treintena de españoles, 24 italianos y diez malasios, que formaban parte de la Flotilla Global Sumud con destino a la Franja de Gaza.

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La operación militar se desarrolló de forma escalonada durante la madrugada en aguas internacionales, cerca de las costas de Grecia y a unos 1.200 kilómetros de su objetivo final.

El Gobierno israelí señaló a través de sus redes sociales, que los activistas se dirigen "pacíficamente a Israel" . Incluso publicaron videos que muestran a los detenidos realizando ejercicios físicos, describiéndolos como personas que "disfrutan en barcos israelíes".

Sin embargo, Israel también publicó imágenes de preservativos y una sustancia blanca no identificada para señalar a los activistas de aprovecharse de la causa para un "espectáculo mediático" mientras portaban "drogas". Por su parte, el Ejército israelí ratificó a la agencia EFE que protegerá el bloqueo marítimo de Gaza por vías "legales" ante "diversos escenarios operativos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IsraelMFA/status/2049591223258693891&partner=&hide_thread=false This is the “medical aid” found aboard the PR stunt flotilla: condoms and drugs pic.twitter.com/RKiHrGLWfw — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) April 29, 2026

Qué dicen desde la Flotilla Global Sumud

Desde la Flotilla Global Sumud acusaron a las fuerzas navales israelíes de una "violenta incursión" en la que interceptaron e inutilizaron sistemáticamente 22 embarcaciones.

"Esta noche, el mundo presencia la exportación de la doctrina de abandono planificado del ejército israelí. En una violenta incursión en aguas internacionales, las fuerzas navales israelíes interceptaron, abordaron e inutilizaron sistemáticamente varias embarcaciones de la Flotilla Global Sumud", denunciaron en un mensaje difundido en Telegram.

Luego agregaron: "Tras destrozar los motores y destruir los sistemas de navegación, el Ejército se retiró, dejando intencionadamente a cientos de civiles a la deriva en embarcaciones averiadas e inoperativas, directamente en la trayectoria de una tormenta inminente".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gbsumudflotilla/status/2049717141436342447&partner=&hide_thread=false Tonight, the world is witnessing the export of the Israeli military’s doctrine of engineered abandonment. In a violent raid in international waters, Israeli naval forces have intercepted, boarded, and systematically disabled various boats of the Global Sumud Flotilla.



After… pic.twitter.com/lXFp6c0tzV — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) April 30, 2026

Según la organización , Israel bloqueó "las comunicaciones con múltiples embarcaciones, impidiendo que pudieran coordinarse o pedir ayuda".

"Mientras los participantes de la flotilla se enfrentan a una trampa mortal calculada en el mar, el pueblo de Gaza sigue siendo el principal objetivo de una implacable campaña de hambruna y matanza que dura ya años. La lógica empleada esta noche es idéntica: el Estado israelí crea las condiciones para la muerte, sabotea los medios de supervivencia y luego espera a que la naturaleza o las circunstancias hagan el trabajo", concluyeron.

En total 22 barcos fueron interceptados por las fuerzas israelíes. La mayoría de los que no fueron interceptados, 26, permanecen anclados al sur de la isla griega de Creta, evaluando cómo proceder e intentando contactar con algunas naves con las que perdieron comunicación. Muchos otros barcos optaron por recalcular su ruta.

La flotilla zarpó el pasado domingo desde el puerto italiano de Augusta (sur) con el objetivo de cruzar el Mediterráneo y llegar a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria a la población palestina.