20 de abril de 2026 - 08:41

Milei dio un polémico discurso en Israel y fue ovacionado de pie: "Con determinadas culturas no se puede convivir"

Las declaraciones fueron realizadas tras recibir el título Honoris Causa de la Universidad de Bar-Ilan, donde fue aplaudido de pie por académicos y asistentes, en un acto que incluyó incluso una versión rock de la canción “Libre”.

El presidente Javier Milei y el Primer Ministro Benjamin Netanyahu, junto al canciller Pablo Quirno.

El presidente Javier Milei y el Primer Ministro Benjamin Netanyahu, junto al canciller Pablo Quirno.

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Presidencia de la Nación
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei afirmó que con “determinadas culturas” no se puede “convivir” y sostuvo que “nosotros defendemos la vida y ellos nos van a querer matar”, en alusión al conflicto que involucra a Israel, Estados Unidos e Irán.

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Las declaraciones fueron realizadas tras recibir el título Honoris Causa de la Universidad de Bar-Ilan, donde fue aplaudido de pie por académicos y asistentes, en un acto que incluyó incluso una versión rock de la canción “Libre”.

Durante su exposición, el mandatario leyó el epílogo de su nuevo libro, Capitalismo, la divina maquinaria del paraíso, y aprovechó para dejar definiciones ideológicas. Cuestionó al periodismo, calificó a Karl Marx como “satánico” y aseguró que la Torá funcionó como un “antídoto” frente a las ideas de izquierda.

En un tono distendido, Milei también hizo referencia al fútbol al notar la presencia de un estudiante con la camiseta de Boca Juniors y mencionó el triunfo en el Superclásico frente a River Plate. “Tengo un ministro hincha de River que se queja, pero bueno, alguna vez toca”, bromeó en alusión al canciller Pablo Quirno.

El Presidente estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish.

Según consignó Infobae, el discurso combinó definiciones políticas, referencias religiosas y guiños a la cultura popular, en el marco de su visita oficial al país de Medio Oriente.

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