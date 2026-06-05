Carrió acusó a Milei de usar a la Argentina como un "experimento catastrófico" con la IA

En una columna del Financial Times, Milei convocó a que inversores de IA se instalen en Argentina

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La exdiputada cuestionó especialmente la propuesta oficial de crear nuevas figuras jurídicas para empresas operadas por agentes de IA y advirtió que Argentina podría convertirse en un "experimento catastrófico para la dignidad humana".

A través de una publicación titulada "Carta al pueblo argentino" en la red social X, Carrió sostuvo que el texto presidencial refleja una adhesión plena a las ideas del empresario tecnológico Peter Thiel, uno de los referentes más influyentes del ecosistema tecnológico global.

CARTA AL PUEBLO ARGENTINO Cómo lo vengo diciendo en los cursos y en los medios, Argentina es el lugar elegido para un experimento social de terribles consecuencias para la libertad humana, de pensamiento, de expresión, de vida digna, de espacios de intimidad, de libre albedrío;…

"El artículo de opinión del presidente Milei en el Financial Times confirma su adhesión plena a Peter Thiel, su filosofía, sus creencias y su poder económico; y toma a la Argentina como experimento catastrófico para la dignidad humana", afirmó la dirigente.

La polémica gira en torno a la estrategia impulsada por el Gobierno con el "súper RIGI" para atraer inversiones en inteligencia artificial, infraestructura digital, robótica y centros de datos mediante u n esquema de baja regulación estatal.

En su columna, Milei defendió la creación de nuevas categorías jurídicas para entidades operadas por sistemas de inteligencia artificial o robots autónomos. Según el Presidente, estas herramientas podrán desenvolverse en entornos complejos y asumir riesgos económicos reales, por lo que necesitarían un marco legal específico con responsabilidad limitada.

Milei Peter Thiel Javier Milei en Casa Rosada junto al empresario estadounidense Peter Thiel.

"Totalitarismo corporativo"

Carrió vinculó esa visión con lo que definió como una corriente de pensamiento conocida como "ilustración oscura", una filosofía asociada a sectores libertarios y tecnocráticos que promueven una menor intervención estatal.

Según la exlegisladora, el avance de este modelo podría derivar en la concentración de poder en grandes corporaciones tecnológicas.

"Habilitar estos regímenes y habilitar esta ideología amenaza a la sociedad en su conjunto y nos lleva al pleno totalitarismo privado de una corporación: la de Peter Thiel", sostuvo.

la columna de milei en el Financial Times La columna de Milei en el Financial Times

La dirigente también cuestionó el rol de Palantir Technologies, compañía cofundada por Thiel y especializada en inteligencia artificial y análisis de grandes volúmenes de información.

Para fundamentar su postura, Carrió citó a Hannah Arendt y Karl Jaspers, y sostuvo que la discusión sobre inteligencia artificial involucra cuestiones éticas, políticas y sociales mucho más amplias que la simple regulación tecnológica.

Además, mencionó las advertencias formuladas por papa León XIV respecto de los desafíos que plantean las nuevas tecnologías para la libertad humana y la democracia.

“Frente a la oscuridad tenemos que elevar la luz de nuestras conciencias y nuestras creencias más profundas”, pidió Carrió, quien llamó a defender “la ley, la libertad, el libre albedrío, el derecho y la justicia” y a repudiar el proyecto de Milei.