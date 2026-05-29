Peter Thiel echa raíces en Argentina: por qué nuestro país es el nuevo "plan B" de los estadounidenses, según Forbes

Mientras Europa cierra puertas, Argentina las abre. Eso es, en esencia, lo que destacó una nota publicada recientemente por la revista estadounidense Forbes , firmada por Andy J. Semotiuk, en la que nuestro país aparece como el destino emergente para los estadounidenses que buscan un "Plan B" de vida fuera de su país.

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Un ejemplo es el del magnate alemán-estadounidense Peter Thiel, cofundador de Paypal y Palantir, quien semanas atrás se reunió en Casa Rosada con el presidente Javier Milei.

De acuerdo a The New York Times , el reconocido empresario ya compró propiedades y trasladó a su familia para echar raíces en Argentina, ante la preocupación del rumbo político en EE.UU. De hecho, hasta matriculó a sus hijos en una escuela argentina.

En abril, Javier Milei recibió en Casa Rosada el empresario estadounidense Peter Thiel, quien ya se instaló a vivir en Argentina

El contexto no es menor: Portugal duplicó el plazo de naturalización para extranjeros no europeos, pasándolo de cinco a diez años. España suspendió su programa de visados dorados. Italia endureció las reglas para obtener ciudadanía por descendencia. Y el programa de ciudadanía por inversión de Malta fue prácticamente desmantelado por los tribunales de la Unión Europea. En ese escenario, Forbes asegura que Argentina "se está destacando cada vez más como una alternativa a menudo ignorada".

"¿Por qué Argentina podría convertirse en el nuevo Plan B de los estadounidenses?": artículo en Forbes el 14 de mayo de 2026 "¿Por qué Argentina podría convertirse en el nuevo Plan B de los estadounidenses?": artículo en Forbes el 14 de mayo de 2026 Captura

El artículo pone el foco en la Ciudad de Buenos Aires, a la que en el medio describen como la "París de Sudamérica" y en la que rescatan su "elegante arquitectura de estilo europeo, sus bulevares repletos de cafés y su vibrante vida nocturna". Pero más allá de la postal, el argumento de fondo es económico y legal.

Para los estadounidenses que llegan con ingresos en dólares, el bajo costo de vida local resulta determinante. La visa rentista, una de las vías migratorias más utilizadas, permite iniciar el proceso acreditando ingresos de apenas USD 1.500 mensuales, una suma que en cualquier ciudad norteamericana apenas alcanzaría para pagar el alquiler.

A eso se suma la zona horaria: Forbes destacó que la visa para nómadas digitales es "especialmente atractiva porque la zona horaria de Argentina coincide en gran medida con la de Norteamérica, lo que facilita el trabajo remoto a estadounidenses y canadienses". Un detalle práctico que otros destinos latinoamericanos no pueden ofrecer con la misma comodidad.

Forbes citó al abogado porteño Martín Hecht, quien señaló que "el marco jurídico argentino para la obtención de la ciudadanía sigue siendo inusualmente accesible". La referencia es a la Ley 346: dos años de residencia legal continua alcanzan para solicitar la ciudadanía argentina, "un plazo extraordinariamente corto en comparación con los estándares internacionales".

A diferencia de lo que ocurre en muchos países, Argentina también "permite la doble ciudadanía en la práctica, lo que significa que muchos solicitantes no necesariamente tienen que renunciar a su nacionalidad estadounidense". Esto convierte al pasaporte argentino no en un reemplazo, sino en un complemento.

Migraciones, Aeropuerto Internacional de Ezeiza (Foto: web) Migraciones, Aeropuerto Internacional de Ezeiza (Foto: web)

Y hay más en camino. La abogada canadiense Jennifer Farquharson, del Grupo Norte Sur en Buenos Aires, le dijo a Forbes que "el nuevo programa argentino de Ciudadanía por Inversión (CBI) se encuentra en su fase final de implementación, con un lanzamiento previsto para finales de 2026", y que "ofrecerá a los inversionistas extranjeros que cumplan con los requisitos una vía directa hacia la ciudadanía argentina y un pasaporte muy sólido".

Farquharson agregó otro dato clave para inversores: la modificación del Código Tributario Nacional que "eliminó la residencia fiscal automática para los ciudadanos naturalizados bajo este programa", lo cual podría convertirse en un atractivo impositivo adicional.

Forbes también destaca la salud como factor de decisión. El artículo describió la atención médica privada como "un atractivo", con un sistema "bien desarrollado, disponible a costos mensuales relativamente asequibles", especialmente pensado para jubilados y trabajadores remotos que llegan sin cobertura de obra social local.

La nota no se queda en Palermo —aunque menciona a Palermo Hollywood y Palermo Chico como los barrios favoritos de los expats, con "restaurantes, espacios de coworking, parques y vida nocturna"— y amplía la mirada al interior del país.

Mendoza, con sus "aproximadamente 300 días de sol al año" y el Malbec como emblema, aparece como opción para quienes buscan calidad de vida fuera de la gran ciudad.

Mendoza 01 de Abril de 2019 SociedadLos turistas Christiana Germany, Julien Cointe y Fiona (de Francia), disfrutan de los paisajes de la bodega Mevi, en Coquimbito.El turismo por el fin de semana largo no logro posicionarse dentro del sector.Foto: Or Mendoza, destacada en la nota de Forbes Ilustrativa

La Patagonia, con "glaciares, montañas y algunos de los paisajes naturales más espectaculares del mundo", completa un cuadro geográfico que pocos países del hemisferio pueden ofrecer.

Por lo que Forbes indicó que Argentina ofrece algo "cada vez más raro: oportunidades combinadas con un estilo de vida".

De todos modos, el propio subtítulo del artículo de Semotiuk aclaró que Argentina "no es perfecto, pero está bastante bien", en referencia a que el país "ha lidiado con la inflación, la inestabilidad política y crisis económicas periódicas". El idioma también aparece como barrera práctica, aunque se matiza que muchos argentinos hablan algo de inglés.