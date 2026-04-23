Milei recibió al empresario Peter Thiel, fundador de PayPal, y analizaron inversiones en Argentina

Javier Milei recibió en Casa Rosada al empresario tecnológico Peter Thiel para analizar posibles inversiones en Argentina . El encuentro se dio en medio del interés del Gobierno nacional por atraer capitales vinculados a la innovación, pero el presidente decidió mantener la conversación en lo privado.

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La reunión se realizó este jueves por la tarde y se extendió durante aproximadamente una hora, con la participación del canciller Pablo Quirno. Aunque se mencionó la posibilidad de avanzar en acuerdos comerciales , desde el oficialismo evitaron dar detalles sobre lo conversado.

Thiel fue el cofundador de la plataforma PayPal y el primer gran inversor externo de Facebook , dos hitos que lo llevaron a consolidar una fortuna y una gran influencia en la industria tecnológica. Además, participó en inversiones clave en empresas como Uber, Airbnb, Spotify y SpaceX .

Thiel es conocido por ser cofundador de PayPal, una de las primeras grandes plataformas de pagos digitales, junto a figuras como Elon Musk. Luego se convirtió en el primer gran inversor externo de Facebook, lo que consolidó su fortuna y su influencia en la industria tecnológica.

Además, participó en inversiones clave en empresas como Uber, Airbnb, Spotify y SpaceX, lo que lo posicionó como uno de los principales capitalistas de riesgo del mundo, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Otro de sus proyectos más importantes es Palantir, una compañía de análisis de datos que trabaja con gobiernos y organismos de seguridad, incluyendo agencias como la CIA y fuerzas militares.

Este perfil lo ubica en un lugar clave entre la tecnología, la inteligencia y la política global, ya que sus herramientas son utilizadas para el procesamiento de grandes volúmenes de información estratégica.

Su rol a nivel político: fiel a Donald Trump

Thiel no solo es empresario: también tiene un fuerte posicionamiento político. Es conocido por sus ideas libertarias y por haber apoyado a figuras como Donald Trump en Estados Unidos.

Su pensamiento combina defensa del libre mercado, crítica a las instituciones tradicionales y una visión donde la tecnología cumple un rol central en el futuro de las sociedades.

La presencia de Thiel en Argentina no es casual. Según trascendió, analiza oportunidades de inversión en tecnología y observa de cerca el rumbo económico del país bajo el gobierno de Milei.

Además, su cercanía ideológica con el presidente argentino y su interés en economías con potencial de crecimiento lo convierten en un actor relevante en el vínculo entre Argentina y el ecosistema global de innovación.