"Quedó clarísimo que no robó": la reacción de Milei a la nueva declaración jurada de Adorni

Apenas emitida la entrevista en LN+, el presidente Javier Milei respaldó vía redes sociales a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien confirmó la nueva presentación de su declaración jurada y explicó que el crecimiento patrimonial se debió a que "ahorró en negro" durante toda su vida, además de ganancias llamativas con Bitcoin.

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A través de X, Milei reposteó en su cuenta de X un mensaje del militante libertario Santiago Oría, quien es el encargado de hacer los videos de la Presidencia.

"Listo, explicó todo perfecto y completo Adorni. Quedó clarísimo que no robó y que el periodismo mintió alevosamente", dice el mensaje retuiteado por el jefe de Estado.

"La Justicia va a poner punto final al asunto y va a quedar claro que Manuel es inocente", suma el texto.

"Hoy buena parte del periodismo hizo un papelón hablando de una ley de la que no entienden nada, tirando la acusación de ‘chorros’ a diestra y siniestra con real malicia. Son unos operadores asquerosos dedicados a ensuciar gente. Actúan sin escrúpulos y no les importa la verdad: solo hacer daño ", sigue en tono crítico contra la prensa, algo habitual en el comando libertario.

"Quedó claro que no robó": el mensaje reposteado por Milei frente a la nueva declaración jurada de Adorni

"Quedó claro que no robó": el mensaje reposteado por Milei frente a la nueva declaración jurada de Adorni

"El costo que pagamos por meternos en esta mierda de la política a ver si podemos cambiar algo de este bendito/maldito país", cierra.

Adorni, actualmente investigado por presunto enriquecimiento ilícito, defendió en LN+ el origen de sus bienes y aseguró que durante años acumuló ahorros no declarados. También afirmó que parte de su patrimonio proviene de ganancias obtenidas con inversiones en criptomonedas junto a su esposa.

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Por las declaraciones de Manuel Adorni sobre sus inversiones en criptomonedas pic.twitter.com/Kv4O3DNkWB — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 11, 2026

"Me han juzgado injustamente. Mi primer dinero lo hago cuando fallece mi papá (Jorge Eduardo Adorni) en 2002, que lo encontramos en el departamento", indicó Adorni, quien demoró la nueva declaración jurada hasta la semana de inicio del Mundial 2026.

"No soy un chorro, todo lo hice en actividad privada, nunca tuve un cargo público hasta 2023″, dijo.

Argumentó que casi 300.000 dólares fueron ganancias que obtuvo con inversiones en Bitcoin y otras criptomonedas en la década pasada y que antes de ingresar a la función pública tenía ahorros "en negro" no declarados ante las autoridades impositivas por 506.000 dólares.