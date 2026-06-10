La crítica de Ricardo Darín a Javier Milei: "Hay gente que la está pasando realmente muy mal"

Desde España, el actor Ricardo Darín habló de la realidad social de Argentina, cuestionó las políticas de ultraderecha de Javier Milei y se mostró preocupado por el avance de la violencia machista, en referencia al reciente femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.

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En el programa español "Cara al show", el protagonista de "Argentina, 1985" declaró: “ La situación es tremenda . Lo que acaba de ocurrir con esta chiquita hace que necesariamente, ya no los movimientos femeninos, ya los hombres, la ciudadanía, la humanidad deba pensar cómo puede ser que haya energúmenos que estén tan mal de la cabeza y que estén amparados por otros que están peor de la cabeza que ellos como para que ocurra lo que acaba de ocurrir".

"Agostina no solo fue secuestrada . Fue violada, fue asesinada y fue descuartizada , y luego enterrada por un señor que había tenido denuncias de violencia de género y que había estado detenido y lo largaron, lo dejaron libre . Es decir, si esa línea de energúmenos hubiesen hecho el trabajo que tenían que hacer , esa chica hoy estaría viva", cuestionó.

"Si se hubiese hecho el trabajo, Agostina estaría viva" Ricardo Darín cuestionó "qué pasa con los hombres" y sentenció: "No solo los movimientos feministas, sino los hombres y la ciudadanía deben pensar cómo hay energúmenos tan mal de la cabeza y que estén amparados". pic.twitter.com/Ll6n5zxpSp

"¿Qué pasa con la violencia en el mundo? ¿Qué pasa con la violencia con las mujeres? ¿Qué pasa con los hombres? Ya es una pregunta que no sé a quién se tiene que dirigir", se preguntó Darín.

"Propongo que todos tratemos de recordar en nuestro grupo de amigos si no detectamos en algún momento señales, alarmas de violencia, y que en un determinado contexto hasta nos parecían un poco graciosas, pero que luego, capa sobre capa, conforman una personalidad de una violencia que termina siendo lo que hizo este hombre con esta pobre chica", reflexionó.

El conductor Marc Giró sumó en la charla una referencia a gobiernos de extrema derecha, que suelen cuestionar las políticas de género y minimizar la violencia machista.

Ni Una Menos reunió a una multitud en el Congreso con reclamos contra la violencia de género La semana pasada, Ni Una Menos reunió a una multitud en varios puntos del país con reclamos contra la violencia de género. NA / Damian Dopacio

"El caso de Agostina Vega demuestra que negar los feminicidios y la violencia de género como hace la ultraderecha y el fascismo acaba en muerte", dijo.

"¿Cómo pueden negar? ¿Cómo se les ocurre? Es una de las consecuencias, en este momento la más grave de todas porque encendió a un país y estamos todos alineados detrás de esto", respondió Darín.

"Agradezco la oportunidad de poder decirlo porque en realidad lo que hace falta es que nos pongamos los pantalones largos de verdad, de una vez por todas, y dejarnos de joder", lanzó.

"No podemos empezar a naturalizar este tipo de cosas como ha venido ocurriendo. Y en eso tenés mucha razón que las políticas, las formas de ser de la ultraderecha normalmente tienden a no ser sensibles con este tipo de temas, incluso tratar de taparlos o de tacharlos. No existen. Para ellos, no existen", expresó el actor de "Nueve reinas".

Qué dijo Ricardo Darín sobre el gobierno de Javier Milei

Durante el reportaje en la televisión española, Darín habló en tono crítico sobre Milei y las elecciones del año que viene. Meses atrás, el actor ya había tenido un roce con el Gobierno por el precio de la docena de empanadas.

"Este es un momento bisagra, se acercan próximamente las elecciones y es un momento de reflexión profunda. Creo que la gente ya está reflexionando muchísimo al respecto porque también hay que decirlo, que este señor ganó las elecciones, hubo mucha gente que lo votó", empezó Darín.

"(Milei) se basa y se ampara en que cierta realidad los ayuda en términos económicos", aunque aclaró que a él le “gustaría entender esos parámetros” porque hay "gente que la está pasando realmente muy mal".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Pampa139/status/2064711344725647514?s=20&partner=&hide_thread=false A Ricardo Darin le preguntaron por el gobierno de ULTRA DERECHA Y FASCISTA de Milei, no solo que no lo negó, si no que respondió con contundencia:



“Ellos se amparan en que cierta realidad los ayuda en términos económicos, pero yo no termino de entender esos parámetros porque… pic.twitter.com/0z3WrGV6Zv — (@Pampa139) June 10, 2026

Darín hizo un repaso de la historia reciente del país: "Argentina es un país muy cíclico en ese sentido porque salimos de una y entramos en otra. Esto nos ha dado una gimnasia de crisis que casi está en nuestro ADN, entonces, no nos terminan de voltear nunca".

"Estamos acostumbrados a que no nos vamos a entregar, algo va a pasar y vamos a salir adelante. Yo estoy convencido de eso, estoy convencido de que vamos a salir adelante porque es nuestra forma de ser, lamentablemente", manifestó.

"Es un país de gente maravillosa, trabajadora, sensible, cálida, amistosa. Es una pena que definitivamente no encontremos un rumbo en común que permita el diálogo, la tolerancia y no la intolerancia, que es lo que estamos viviendo en estos momentos", cerró.