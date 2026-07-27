Ibai Llanos homenajeó a Gaspi en La Velada del Año y emocionó a millones de espectadores

La sexta edición de La Velada del Año , el megaevento organizado por Ibai Llanos que combina boxeo, entretenimiento y figuras del streaming, tuvo uno de sus momentos más conmovedores con el homenaje a Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi , el creador de contenido argentino que murió el pasado 14 de junio en un accidente aéreo en Río de Janeiro.

La mamá de Gaspi lo recordó con un emotivo mensaje a un mes de su muerte: "Fuiste mi luz y sendero"

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La ceremonia se realizó el pasado sábado 25 de julio en el estadio La Cartuja, en Sevilla, luego de algunos de los combates en los que participaron representantes argentinos como Gastón Edul y Gerónimo Arias . Antes de continuar con el espectáculo, Ibai pidió un minuto de silencio para recordar al influencer de 23 años.

"Queríamos tener un momento especial porque, no sé si todos lo saben, pero hace unas semanas lamentablemente nos dejó Gaspi, que además de ser un amigo personal y un gran creador de contenido también fue una persona que estuvo aquí el año pasado", expresó el streamer español, acompañado sobre el ring por la familia del joven, entre ellos su madre, Michelle Díaz , y su hermano, Federico Prim .

Luego, Ibai destacó las cualidades personales y profesionales del influencer: " Era una persona maravillosa y con un talento impresionante".

Las palabras dieron paso a una espontánea ovación de los miles de fanáticos presentes, que comenzaron a corear al unísono: "¡Gaspi! ¡Gaspi! ¡Gaspi!". La emoción fue tal que Michelle Díaz rompió en llanto mientras permanecía sobre el ring. Al verla conmovida, Ibai se acercó para abrazarla durante la transmisión, que alcanzó los seis millones de espectadores.

Más tarde, el organizador presentó formalmente a los familiares de Gaspi y cedió la palabra a su madre, quien agradeció la invitación y el cariño recibido.

Con la voz quebrada, recordó una frase que su hijo solía llevar escrita en una bata: "Dar y que no te den". A partir de ese recuerdo, dejó una reflexión que emocionó al estadio: "Y me parece que, evaluando las cosas, es mejor dar y que sí te den, como todo este cariño y esta amistad que le supieron brindar".

También aprovechó el momento para dirigirse a los más jóvenes y pedirles que cuiden sus vínculos. "Devuelvan amor como el que están dándonos a nosotros como familia. Y muchas gracias", dijo entre lágrimas, antes de recibir un cerrado aplauso de todo el público.

Durante el homenaje, Ibai también recordó al director audiovisual Lucas Vignale, quien viajaba junto a Gaspi al momento del accidente y fue una de las víctimas fatales del choque de helicópteros ocurrido en Brasil. En el siniestro también murieron el cantante estadounidense Oliver Tree, el productor musical brasileño Lucas Frota y el piloto Alexandre Souza.

Tras una nueva ovación dedicada al creador de contenido argentino, Michelle volvió a emocionarse. "Son increíbles, gracias", alcanzó a decir.

El homenaje concluyó con la proyección de un video que repasó la participación de Gaspi en La Velada del Año 2025, donde había formado parte del evento luciendo unos característicos guantes rojos.

La derrota de Gastón Edul

Más allá del homenaje a Gaspi, otro de los momentos que dejó La Velada del Año VI tuvo como protagonista al periodista deportivo Gastón Edul, quien cayó frente al español Edu Aguirre y, horas después del combate, publicó un sentido mensaje en sus redes sociales.

El cronista de la Selección Argentina agradeció el apoyo de los fanáticos y reveló el enorme esfuerzo que implicó su preparación para el combate, marcada por la cobertura del Mundial de fútbol.

"Gracias de corazón a todos los que siguieron. Quería ganar de visitante para todos ustedes. Solo me importó eso por cinco meses. Entrené sin dormir en todo el Mundial para ganar hoy", escribió en su cuenta de X.

El mensaje concluyó con una frase que rápidamente se viralizó y generó miles de reacciones: "Las Malvinas son Argentinas y los argentinos y sudamericanos tenemos más corazón que todos".

La publicación estuvo acompañada por una fotografía en la que Edul sostiene una bandera argentina, reforzando el tono patriótico que marcó su participación durante toda la velada.