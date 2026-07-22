La mamá de Gaspi lo recordó con un emotivo mensaje a un mes de su muerte: "Fuiste mi luz y sendero"

Michelle publicó fotos, un video y un sentido mensaje para recordar al youtuber, fallecido el 14 de junio en un accidente aéreo en Brasil.

La mamá de Gaspi lo recordó con un emotivo mensaje.

A poco más de un mes de la muerte de Gaspi, su mamá compartió un emotivo homenaje en las redes sociales. Con fotos, un video y un mensaje, recordó al youtuber y expresó el profundo dolor que atraviesa desde su fallecimiento tras el trágico accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, Brasil.

En la foto publicada se puede ver a Gaspi de niño, vestido con una camiseta de Independiente y sentado sobre las piernas de su madre. Sobre la imagen, Michelle escribió una frase conmovedora: “Fuiste mi luz, mi revolución y sendero. Voy a esperar hasta verte de nuevo mi pimpollo”.

La mamá de Gaspi lo recordó con un emotivo mensaje. Michelle difundió el recuerdo a través de su cuenta de Instagram. donde también escribió: “No te puedo olvidar, qué lindo la pasábamos juntos”. Las postales muestran a Gaspi sonriendo junto a ella.

Además de las fotografías, publicó un breve video en el que su hijo aparece caminando por la calle mientras inventa un idioma para hacer reír a quienes lo acompañaban. “Inventando idiomas, siempre jugando. Así serás recordado… No con IA”, escribió junto al clip.

La mamá de Gaspi lo recordó con un emotivo mensaje. Conmoción en la comunidad de Gaspi El posteo generó una inmediata reacción entre los seguidores del influencer, que llenaron la publicación con mensajes de apoyo y afecto. Muchos destacaron el cariño que sentían por Gaspi y enviaron fuerzas a su familia para afrontar este difícil momento: “Todos los días le prendo una velita. No estás sola”.

Gaspar Prim Díaz, conocido en redes sociales como Gaspi, murió el 14 de junio en un accidente aéreo en Río de Janeiro. Su fallecimiento conmocionó a la comunidad streamer y a miles de seguidores que lo acompañaban desde sus primeros videos. En la tragedia también murieron el productor argentino Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree.