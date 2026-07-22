La nueva vida de Toto Otero, el hijo de Florencia Peña que busca un camino diferente al de su madre

Toto Otero, uno de los hijos de Florencia Peña , decidió construir un recorrido profesional alejado de la actuación. Su proyecto combina gastronomía, formación en pastelería y una marca propia , que en los últimos meses modificó su catálogo para concentrarse en productos keto.

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El emprendimiento se llama Alfit y comenzó con una propuesta de alfajores elaborados sin azúcar refinada ni harina tradicional. Con el paso del tiempo, la oferta dejó de estar centrada solamente en ese producto y empezó a incorporar cookies, budines y otras preparaciones bajas en carbohidratos .

El cambio también llegó a sus redes sociales: la cuenta, que originalmente se identificaba como Alfit Alfajores, pasó a utilizar el nombre Alfit Keto , una señal de la nueva orientación comercial.

El interés de Toto por la gastronomía se fortaleció durante la pandemia, cuando comenzó a cocinar de manera autodidacta. Más adelante decidió profesionalizar ese interés y se formó como pastelero en el Instituto Argentino de Gastronomía.

En 2024 lanzó Alfit junto con Tini Scala. La idea inicial era desarrollar alfajores con ingredientes diferentes a los utilizados en las versiones industriales, con especial atención a las preparaciones sin azúcar refinada.

Florencia Peña acompañó públicamente el lanzamiento y difundió los productos en sus redes. Sin embargo, el proyecto fue presentado como una iniciativa desarrollada y administrada por Toto junto con su socia, no como una marca perteneciente a la actriz.

Por qué la marca giró hacia los productos keto

La nueva etapa busca diferenciar con mayor claridad el catálogo. En lugar de mezclar varias líneas bajo una misma identidad, la marca comenzó a priorizar preparaciones compatibles con una alimentación cetogénica, caracterizada por una reducción importante de carbohidratos.

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Algunos productos tradicionales permanecieron disponibles y fueron identificados como “no keto”. La modificación no consistió solamente en cambiar el nombre de la cuenta: también reorganizó la comunicación, los ingredientes y el público al que apunta el emprendimiento.

Que un alimento se presente como keto no significa automáticamente que sea apropiado para todas las personas ni que pueda consumirse sin límites. Su composición y tamaño de porción siguen siendo relevantes, especialmente para quienes tienen diabetes, enfermedades metabólicas o indicaciones alimentarias específicas.

Un camino diferente, pero vinculado con la creatividad

La elección de la gastronomía marca una diferencia con la carrera televisiva y teatral de su madre. Toto no anunció un proyecto para incorporarse a la actuación, sino que eligió desarrollar productos, estudiar costos, producir y construir una identidad comercial propia.

El nuevo rumbo tampoco implica que haya rechazado el mundo artístico de su familia. Su actividad pública también estuvo relacionada con la música, pero el cambio que adquirió mayor visibilidad recientemente fue la transformación de su emprendimiento gastronómico.