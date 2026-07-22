Las películas más vistas de julio en el cine: Pixar domina, Nolan acecha y Spider-Man ya espera su turno

Las vacaciones de invierno dejaron en todo el país cifras alentadoras para las películas proyectadas en los cines. ¿Se trata de la recuperación de audiencias, que cayó después de la pandemia, o de una virtuosa conjunción de títulos importantes? Probablemente un poco de ambas.

Este jueves 23 de julio llega, de hecho, con una novedad curiosa: prácticamente no hay estrenos de cine relevantes . Seguramente para darle aire a una cartelera atosigada de películas convocantes estrenadas en las últimas semanas.

La última, "La Odisea" , estrenada el pasado jueves, ya es uno de los fenómenos cinematográficos del año. Se convirtió en el mayor debut mundial de la carrera de Christopher Nolan, con 264,1 millones de dólares recaudados durante su primer fin de semana en cartelera.

Sin embargo, viene el arrastre de títulos importantes como el live-action de " Moana " (estrenada el 9 de julio), "Minions & Monstruos" (el 2 de julio) y " Toy Story 5 " (el 18 de junio). El único tanque que no estuvo a la altura de las expectativas fue "Supergirl ", de DC Studios, que estrenó el 25 de junio y ya puede considerarse un fracaso comercial.

Con los estrenos de julio ya sobre el asador, los números del mercado argentino muestran con claridad cómo quedó configurada la competencia tras el estreno de “La Odisea”.

Según cifras actualizadas de Ultracine, entre el 16 y el 21 de julio, “Toy Story 5” lideró con 298.015 espectadores y alcanzó un acumulado de 2.984.524 entradas vendidas, una cifra extraordinaria que la deja a un paso de los tres millones y confirma que sigue siendo, por amplio margen, el gran fenómeno comercial de 2026.

Detrás apareció “La Odisea” con 224.975 espectadores en apenas seis días, un debut muy sólido para una película de casi tres horas y orientada principalmente al público adulto. La diferencia con el liderazgo es de poco más de 73.000 entradas, lo que sugiere que la superproducción de Nolan logró instalarse inmediatamente como la principal alternativa para los espectadores que buscan una experiencia distinta al cine familiar.

El contraste con el resto de los estrenos también es revelador. “ Minions & Monstruos” sumó 156.652 espectadores y acumula 627.541, un desempeño aceptable pero claramente por debajo de las cifras históricas de la franquicia.

Más llamativo es el caso de “Moana ”, que solo convocó a 81.332 personas en la semana y acumula 244.456, un resultado decepcionante para una producción de Disney que llegaba con expectativas mucho más altas.

En el territorio del terror, el otro gran género que convoca a la gente a las salas, hay claras favoritas: “Evil Dead: En llamas ” reunió 23.615 espectadores y alcanzó 70.028 acumulados, números modestos pero razonables para una propuesta de género.

Además, “Backrooms ” y “ Obsession ” son dos títulos que, sin ocupar los primeros puestos semanales, muestran una notable capacidad de permanencia. La primera vendió 3.873 entradas en la semana y alcanzó un acumulado de 521.131 espectadores, una cifra muy sólida para una propuesta de terror independiente. La segunda sumó 19.932 espectadores y llegó a 381.246 entradas acumuladas, consolidándose como uno de los thrillers con mejor rendimiento sostenido del invierno.

También se observa una fuerte concentración de la taquilla en los primeros puestos. Las dos películas líderes (“Toy Story 5” y “La Odisea”) reunieron juntas más de 523.000 espectadores en la semana, es decir, una porción claramente dominante del público total, mientras que el resto de los títulos quedó muy por detrás. Incluso producciones que ya llevan varias semanas en cartel.

El broche de oro del mes

No hace falta esperar mucho más para el próximo estreno importante: de hecho, será el broche de oro para julio. La industria ya mira hacia el 31 de julio, fecha en la que llegará a los cines “Spider-Man: Un nuevo día”, la nueva aventura del Hombre Araña protagonizada por Tom Holland.

La película marcará el regreso del personaje después del enorme éxito de “Spider-Man: Sin camino a casa” y volverá a reunir a Holland con Zendaya (también actores de "La Odisea") en una producción que forma parte del universo cinematográfico de Marvel.

La expectativa es muy alta y la venta anticipada ya se encuentra habilitada en los principales complejos. En el mercado local, los exhibidores esperan que el estreno funcione como el gran impulso de los meses que quedan en el año.