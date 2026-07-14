14 de julio de 2026 - 07:42

Se va de HBO Max una de las sagas de terror más exitosas del universo Warren: tiene 3 películas

Una de las producciones es la más taquillera de todos los filmes del matrimonio especializado en exorcismo y sus historias derivadas.

Las tres películas de terror del unvierso Warren que dejan HBO Max.&nbsp;

Las tres películas de terror del unvierso Warren que dejan HBO Max. 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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La trilogía de "Annabelle" se consolidó como una de las más exitosas de los elementos poseídos y misterios que logró resolver el matrimonio espiritista.

"Anabelle", toda la saga de películas de terror deja HBO Max.

La saga de "Annabelle" abandona HBO Max

La franquicia explora el origen y la historia de la muñeca poseída que aparece por primera vez en "El conjuro". Aunque inicialmente era un personaje secundario, terminó convirtiéndose en uno de los grandes íconos del terror moderno y dio lugar a tres películas propias.

La primera entrega, "Annabelle" (2014), mostró cómo el misterioso juguete comenzó a sembrar el terror entre sus dueños. Si bien recibió críticas dispares, logró un enorme éxito comercial que impulsó la expansión de la historia.

Tres años después llegó "Annabelle: Creation" (2017), considerada por muchos fanáticos como la mejor película de la trilogía. La precuela profundizó en el origen de la muñeca y elevó el nivel de tensión, además de superar los 300 millones de dólares de recaudación mundial.

El cierre llegó en 2019 con "Annabelle vuelve a casa", una entrega que conectó directamente con la cronología principal de Expediente Warren y mostró el peligroso cuarto de objetos malditos que los Warren mantenían bajo resguardo.

Un universo de terror que no deja de crecer

Desde el estreno de "El Conjuro" en 2013, James Wan revitalizó el cine de casas embrujadas y posesiones demoníacas. El éxito fue tan grande que el universo cinematográfico incorporó otras producciones derivadas como "La monja" y "La llorona", convirtiéndose en una de las franquicias de terror más rentables de los últimos años.

La historia de Annabelle fue una de las piezas centrales de esa expansión gracias a un personaje que, pese a aparecer muy poco en la película original, despertó una enorme curiosidad entre los espectadores.

La historia real detrás de Annabelle

Más allá del cine, la famosa muñeca tiene un origen vinculado a los expedientes reales de Ed y Lorraine Warren.

A diferencia de la versión cinematográfica, la auténtica "Annabelle" no es una muñeca de porcelana, sino una Raggedy Ann de trapo que fue regalada a una estudiante de enfermería en la década de 1970.

Según el relato de los Warren, el juguete comenzó a cambiar de lugar por sí solo, aparecieron mensajes escritos sin explicación y ocurrieron diversos fenómenos paranormales que llevaron a los investigadores a concluir que estaba siendo manipulado por una entidad maligna.

"Anabelle", toda la saga de películas de terror deja HBO Max.

Durante décadas permaneció exhibida dentro del Museo del Ocultismo de los Warren, en Connecticut, encerrada en una vitrina de madera con la advertencia de no tocarla.

En el último tiempo, la muñeca volvió a ocupar titulares luego de que Dan Rivera, el investigador paranormal encargado de custodiarla durante una gira de exhibición por Estados Unidos, fuera hallado muerto a los 54 años. Las autoridades informaron que el fallecimiento se produjo por causas naturales y descartaron cualquier hecho sospechoso relacionado con la pieza.

Cuándo deja HBO Max la trilogía "Anabelle"

Los suscriptores de HBO Max tienen hasta el 14 de julio para ver completa una de las sagas más populares del universo de "El conjuro".

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