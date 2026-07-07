Se va de HBO Max: la última película de una exitosa saga de ciencia ficción dejará la plataforma

Los fanáticos de la ciencia ficción tienen pocos días para ver en HBO Max una película celebrada en los últimos años . Se trata de la entrega más reciente de una franquicia histórica que logró revitalizar la saga tras varios estrenos con recepción dispar.

Hoy en HBO Max: la película de terror recién salida de los cines que revive a un monstruo clásico

Ya tiene fecha en streaming la secuela de una de las películas de terror más exitosas de los últimos años

La película es “Alien: Romulus” (2024), dirigida por el uruguayo Fede Álvarez . La historia se desarrolla cronológicamente entre "Alien" (1979) y "Aliens" (1986). La cinta recaudó más de 350 millones de dólares en todo el mundo , convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de la franquicia.

En esta oportunidad, un grupo de jóvenes colonizadores espaciales explora una estación abandonada con la esperanza de encontrar recursos para escapar de su difícil situación.

Sin embargo, la misión se convierte rápidamente en una pesadilla cuando descubren que no están solos. Allí deberán enfrentarse al Xenomorfo , la letal criatura que convirtió a la franquicia en un clásico del cine de terror y ciencia ficción.

Tras varios intentos por expandir el universo creado por Ridley Scott, la franquicia había perdido parte del entusiasmo del público. Producciones como “Prometheus” y “Alien: Covenant” dividieron a los fanáticos con un enfoque más filosófico y alejado del terror que hizo famosa a la saga.

Por qué "Alien: Romulus" fue una de las películas de ciencia ficción más elogiadas de 2024

Uno de los aspectos más destacados de “Alien: Romulus” fue su apartado visual.

El director priorizó el uso de escenarios construidos físicamente, efectos prácticos y animatrónicos, reduciendo la dependencia del CGI para recrear a las criaturas y los ambientes.

El xenomorfo de "Alien: Romulus", la película que deja HBO Max en días. gentileza

Aunque algunos críticos señalaron que la película recurre al fan service mediante referencias constantes a las primeras entregas, la incorporación de nuevos personajes —encabezados por Cailee Spaeny y David Jonsson— y un desenlace que generó un intenso debate entre los espectadores ayudaron a convertirla en uno de los estrenos más comentados del año.

Hasta cuándo se puede ver "Alien: Romulus" en HBO Max

Quienes todavía no la vieron tienen tiempo hasta el martes 14 de julio, fecha en la que "Alien: Romulus" dejará el catálogo de HBO Max.