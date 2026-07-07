7 de julio de 2026 - 11:16

Se va de HBO Max: la última película de una exitosa saga de ciencia ficción dejará la plataforma

Una historia fuera de este mundo que dialoga con criaturas extrañas y la búsqueda de la humanidad por nuevos universos.

HBO Max retira de su catálogo una película de ciencia ficción.

HBO Max retira de su catálogo una película de ciencia ficción.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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La película es “Alien: Romulus” (2024), dirigida por el uruguayo Fede Álvarez. La historia se desarrolla cronológicamente entre "Alien" (1979) y "Aliens" (1986). La cinta recaudó más de 350 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de la franquicia.

"Alien: Romulus", la película que deja HBO Max en días.

“Alien: Romulus”, un nuevo aire

En esta oportunidad, un grupo de jóvenes colonizadores espaciales explora una estación abandonada con la esperanza de encontrar recursos para escapar de su difícil situación.

Sin embargo, la misión se convierte rápidamente en una pesadilla cuando descubren que no están solos. Allí deberán enfrentarse al Xenomorfo, la letal criatura que convirtió a la franquicia en un clásico del cine de terror y ciencia ficción.

La película que devolvió el interés por la saga Alien

Tras varios intentos por expandir el universo creado por Ridley Scott, la franquicia había perdido parte del entusiasmo del público. Producciones como “Prometheus” y “Alien: Covenant” dividieron a los fanáticos con un enfoque más filosófico y alejado del terror que hizo famosa a la saga.

Por qué "Alien: Romulus" fue una de las películas de ciencia ficción más elogiadas de 2024

Uno de los aspectos más destacados de “Alien: Romulus” fue su apartado visual.

El director priorizó el uso de escenarios construidos físicamente, efectos prácticos y animatrónicos, reduciendo la dependencia del CGI para recrear a las criaturas y los ambientes.

El xenomorfo de

El xenomorfo de "Alien: Romulus", la película que deja HBO Max en días.

Aunque algunos críticos señalaron que la película recurre al fan service mediante referencias constantes a las primeras entregas, la incorporación de nuevos personajes —encabezados por Cailee Spaeny y David Jonsson— y un desenlace que generó un intenso debate entre los espectadores ayudaron a convertirla en uno de los estrenos más comentados del año.

Hasta cuándo se puede ver "Alien: Romulus" en HBO Max

Quienes todavía no la vieron tienen tiempo hasta el martes 14 de julio, fecha en la que "Alien: Romulus" dejará el catálogo de HBO Max.

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