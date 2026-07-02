2 de julio de 2026 - 15:50

HBO Max confirmó la llegada del esperado final de "Wicked: Por siempre" con Ariana Grande y Cynthia Erivo

La película cerrará la historia enre Glina y Elphaba; mientras esta última intenta desenmascarar al Mago de Oz. Faltan menos de diez días.

HBO Max estrena la película final de Wicked con Ariana Grande.

HBO Max estrena la película final de "Wicked" con Ariana Grande.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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La película que cierra la historia de amistad, rivalidad y destino entre Glinda y Elphaba. Dirigida nuevamente por Jon M. Chu, la producción adapta el segundo acto del exitoso musical de Broadway y reúne otra vez a gran parte del elenco original.

El cierre de uno de los mejores musicales del mundo: “Wicked: Por siempre”

La historia comienza justo después de los acontecimientos de la primera película. Ahora, Elphaba vive escondida tras ser señalada como la temida Bruja Malvada del Oeste. Mientras intenta desenmascarar al Mago de Oz y enfrentarse al poder establecido, se convierte en la persona más buscada del reino.

En paralelo, Glinda disfruta de una posición privilegiada en la Ciudad Esmeralda. Convertida en un símbolo para el pueblo, comienza a cuestionar las decisiones del gobierno y la campaña de desprestigio contra quien alguna vez fue su mejor amiga.

Con Oz atravesando una creciente tensión política y social, ambas deberán enfrentar las consecuencias de sus elecciones y descubrir si todavía existe una oportunidad para cambiar el destino que parece escrito.

Ariana Grande y Cynthia Erivo vuelven a liderar el elenco

La película recupera a las protagonistas que conquistaron al público en la primera entrega.

El reparto está integrado por: Ariana Grande, como Glinda, y Cynthia Erivo, en el papel de Elphaba; además, actuan Jeff Goldblum, Michelle Yeoh, Jonathan Bailey y Ethan Slater, entre otros.

El director M. Chu, quien decidió dividir la adaptación cinematográfica en dos películas para desarrollar con mayor profundidad la evolución de los personajes y respetar la estructura del musical original.

ARCHIVO - Cynthia Erivo, izquierda, y Ariana Grande llegan al estreno de
ARCHIVO - Cynthia Erivo, izquierda, y Ariana Grande llegan al estreno de "Wicked" el 9 de noviembre de 2024 en el Dorothy Chandler Pavilion de Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, File)

El fenómeno de Broadway que conquistó el cine

La historia de "Wicked" nació como una novela escrita por Gregory Maguire, que reimagina los acontecimientos de “El mago de Oz” desde la perspectiva de la futura Bruja Malvada del Oeste.

Años más tarde llegó a Broadway, donde se convirtió en uno de los musicales más exitosos de todos los tiempos, con más de dos décadas en cartel y producciones alrededor del mundo.

El elenco de

El elenco de "Wicked: Por siempre", pronto disponible en HBO Max.

Su adaptación cinematográfica mantuvo ese fenómeno: la primera película fue un éxito de crítica y público, obtuvo diez nominaciones a los premios Oscar y ganó dos estatuillas, además de recaudar más de 750 millones de dólares en la taquilla mundial.

En esta segunda parte regresarán las canciones más emblemáticas del acto final del musical, junto con nuevas composiciones creadas especialmente para la versión cinematográfica.

¿Cuándo se estrena Wicked: Por siempre en HBO Max?

HBO Max confirmó que "Wicked: Por siempre" llegará a la plataforma el 10 de julio.

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