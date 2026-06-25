25 de junio de 2026 - 11:05

HBO Max anunció una serie sobre dos personajes de "Hora de aventura": tendrá 10 capítulos

A diferencia de la producción original, cada episodio continuará la trama de una historia central y no eventos individuales. Sus protagonistas son una pareja.

La nueva serie de HBO Max que retoma la historia de dos personajes de Hora de Aventura.

La nueva serie de HBO Max que retoma la historia de dos personajes de "Hora de Aventura".

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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La nueva apuesta se llamará "Hora de Aventura: Dulce Princesa and Marceline" y contará con una primera temporada de 10 episodios.

El proyecto fue presentado durante el Festival Internacional de Animación de Annecy, uno de los eventos más importantes de la industria, donde Warner Bros. Animation y Cartoon Network Studios revelaron algunos de los primeros detalles.

A diferencia de la serie original, que seguía principalmente las aventuras de Finn y Jake, esta producción estará centrada en la Dulce Princesa y Marceline, dos figuras que se convirtieron en favoritas de los espectadores gracias a su evolución a lo largo de la historia y a la compleja relación que desarrollaron en pantalla.

Embed - Dulce Princesa y Marceline | Hora de Aventura LA | Cartoon Network

Cuál será la trama de la nueva serie de "Hora de aventura" en HBO Max

Según la información difundida por los estudios, la trama mostrará a las protagonistas recorriendo distintas regiones de Ooo mientras enfrentan una amenaza que podría alterar el equilibrio del mundo. En el camino se cruzarán tanto con personajes clásicos de la franquicia como con nuevas incorporaciones creadas especialmente para esta historia.

La serie apostará por una narrativa serializada, con una trama que se extenderá a lo largo de toda la temporada en lugar de presentar aventuras independientes en cada capítulo. Se trata de una fórmula que ya había sido utilizada en producciones derivadas como "Fionna and Cake", uno de los mayores éxitos recientes del universo de “Hora de Aventura”.

"Hora de Aventura: Dulce Princesa and Marceline", la nueva serie que llegará a HBO Max.

"Hora de Aventura: Dulce Princesa and Marceline", la nueva serie que llegará a HBO Max.

Detrás del proyecto volverá a estar Adam Muto, una de las figuras creativas más importantes de la franquicia. El productor y guionista participó en la serie original y lideró varios de los spin-offs desarrollados en los últimos años, por lo que su regreso busca garantizar la continuidad del estilo y la esencia que hicieron popular a la saga.

La relación entre Princesa Dulce y Marceline fue uno de los aspectos más comentados por los seguidores de la serie durante años. Tras múltiples pistas y referencias a lo largo de las temporadas, ambas personajes confirmaron su vínculo romántico en el episodio final emitido en 2018, un momento que marcó un hito para la representación LGBTQ+ dentro de la animación infantil.

Cuándo se estrenará la nueva serie de "Hora de aventura"

Aunque HBO Max todavía no anunció una fecha de estreno, la serie ya se encuentra en etapa de desarrollo y escritura.

Con diez capítulos confirmados y el respaldo de los estudios responsables de la franquicia, el nuevo spin-off promete seguir expandiendo uno de los universos animados más exitosos y queridos de las últimas décadas.

"Hora de Aventura: Dulce Princesa and Marceline", la nueva serie que llegará a HBO Max.

"Hora de Aventura: Dulce Princesa and Marceline", la nueva serie que llegará a HBO Max.

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