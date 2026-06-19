Este domingo llega la tercera temporada de una de las series más esperadas del año

Con ocho episodios, de estreno semanal, el primero llegará el 21 de junio y promete tener una de las facetas más sangrientas de la saga.

Este domingo llega a HBO Max la tercera temporada de una de las series más esperadas del año

El universo de Westeros volverá a ocupar un lugar central en el streaming este domingo. Tras una larga espera, HBO Max estrenará una nueva entrega de una de sus producciones más exitosas, con nuevos enfrentamientos, alianzas rotas y una guerra que promete cambiar para siempre el destino de una de las familias más poderosas de la fantasía.

HBO Max contó cuánto durará el primer capítulo de "La Casa del Dragón". HBO Max contó cuánto durará el primer capítulo de "La Casa del Dragón". gentileza “House of the Dragon” desembarca con su tercera temporada, este domingo en HBO Max, con ocho episodios que se lanzarán de manera semanal.

La serie, basada en el libro “Fuego y Sangre“ de George R. R. Martin, retoma la historia de la sangrienta disputa por el Trono de Hierro entre los Targaryen y promete llevar el conflicto a una escala nunca antes vista.

Llega la tercera temporada de “House of the Dragon” Luego de los acontecimientos que cerraron la segunda entrega, la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones entra en su etapa más violenta. Los bandos liderados por Rhaenyra Targaryen y Aegon II dejarán atrás las negociaciones para enfrentarse en batallas decisivas que marcarán el futuro de los Siete Reinos.

Embed - La Casa del Dragón - Temporada 3 | Tráiler Final | HBO Max Uno de los momentos más esperados por los lectores de la obra original será la adaptación de la Batalla del Gaznate, un enfrentamiento naval considerado clave dentro del conflicto y que demandó un enorme despliegue de efectos especiales y producción.