19 de junio de 2026 - 11:46

Este domingo llega la tercera temporada de una de las series más esperadas del año

Con ocho episodios, de estreno semanal, el primero llegará el 21 de junio y promete tener una de las facetas más sangrientas de la saga.

Este domingo llega a HBO Max la tercera temporada de una de las series más esperadas del año

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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“House of the Dragon” desembarca con su tercera temporada, este domingo en HBO Max, con ocho episodios que se lanzarán de manera semanal.

La serie, basada en el libro “Fuego y Sangre“ de George R. R. Martin, retoma la historia de la sangrienta disputa por el Trono de Hierro entre los Targaryen y promete llevar el conflicto a una escala nunca antes vista.

Llega la tercera temporada de “House of the Dragon

Luego de los acontecimientos que cerraron la segunda entrega, la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones entra en su etapa más violenta. Los bandos liderados por Rhaenyra Targaryen y Aegon II dejarán atrás las negociaciones para enfrentarse en batallas decisivas que marcarán el futuro de los Siete Reinos.

Embed - La Casa del Dragón - Temporada 3 | Tráiler Final | HBO Max

Uno de los momentos más esperados por los lectores de la obra original será la adaptación de la Batalla del Gaznate, un enfrentamiento naval considerado clave dentro del conflicto y que demandó un enorme despliegue de efectos especiales y producción.

El regreso del elenco principal

La nueva temporada contará nuevamente con Emma D'Arcy como Rhaenyra Targaryen, Matt Smith en el papel de Daemon Targaryen y Olivia Cooke como Alicent Hightower. También regresan Tom Glynn-Carney, Ewan Mitchell, Steve Toussaint y Rhys Ifans, entre otros actores que forman parte del elenco principal.

"House of the Dragon" desembarca con su tercera temporada este domingo en HBO Max
“House of the Dragon” desembarca con su tercera temporada este domingo en HBO Max

“House of the Dragon” desembarca con su tercera temporada este domingo en HBO Max

La producción continúa bajo la dirección creativa del showrunner Ryan Condal, con George R. R. Martin como productor ejecutivo y creador del universo literario que dio origen a la serie.

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