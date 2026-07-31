31 de julio de 2026 - 10:52

Se va de HBO Max un clásico indispensable del cine de Hollywood: dónde verlo ahora

Ganadora de tres premios Óscar, la película cuenta con un destacado elenco y una desgarradora historia de amor de la Segunda Guerra Mundial.

Se va de HBO Max un clásico del cine de Hollywood: dónde verlo

Se va de HBO Max un clásico del cine de Hollywood: dónde verlo

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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“Casablanca” es el inolvidable drama romántico protagonizado por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. La película dejó frases inolvidables como “Siempre nos quedará París” y una de las escenas finales más famosas de la historia del cine.

“Casablanca” se va de HBO Max.

“Casablanca” se va de HBO Max.

La película recaudó millones en taquilla y ganó tres premios Oscar: Mejor película, Mejor director y Mejor guion adaptado.

Estrenada en 1942 y dirigida por Michael Curtiz, "Casablanca" transcurre en la ciudad marroquí que da nombre al film, en plena Segunda Guerra Mundial. Allí, Rick Blaine, dueño de un café frecuentado por refugiados y exiliados, se reencuentra con Ilsa Lund, la mujer a la que amó en París. Ese encuentro reabre un romance imposible y obliga a los personajes a elegir entre el amor y el sacrificio.

La escena inolvidable de “Casablanca”

La escena más inolvidable de "Casablanca" es la despedida en el aeropuerto. En esa secuencia, Rick ( Bogart) acompaña a Ilsa (Bergman) y a su esposo Victor Laszlo hasta el avión que los llevará fuera de Casablanca.

Bajo una intensa niebla y con la tensión de la Segunda Guerra Mundial de fondo, Rick toma la decisión de renunciar al amor de su vida para que ella pueda escapar y continuar la lucha contra el nazismo.

“Casablanca” se va de HBO Max.

“Casablanca” se va de HBO Max.

Una producción caótica que terminó en obra maestra

Lo más sorprendente es que "Casablanca" no nació como una superproducción destinada a hacer historia. Warner Bros. compró los derechos de una obra teatral inédita y el guion pasó por varios escritores, con cambios constantes durante el rodaje.

Muchas escenas se filmaron sin que los actores supieran con certeza cómo continuaría la historia. Ingrid Bergman llegó a preguntarle al director cuál de los dos hombres amaba realmente su personaje, y la respuesta fue simplemente: “A los dos”.

Dónde ver "Casablanca" tras su salida de HBO Max

Desde hoy, el clásico ya no forma parte del catálogo de HBO Max. En Argentina, la opción más accesible para verla en streaming es Prime Video.

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