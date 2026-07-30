Del caso Barreda a la biopic de Moria Casán: los 10 estrenos del streaming en agosto

Agosto arranca con una fuerte presencia argentina en las plataformas de streaming . Entre los estrenos más esperados del mes sobresalen Moria (la biopic inspirada en la diva que llegará a Netflix ) y la tercera y última temporada de Margarita en HBO Max . A ellas se suman dos producciones policiales con enfoques muy distintos: la comedia negra Gutiérrez is mai neim , protagonizada por Darío Barassi y Yayo en Disney+ , y Barreda , la película de Prime Video basada en uno de los casos criminales más polémicos de la historia nacional.

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La nueva película basada en el caso Barreda que llega a Prime Video con Carla Peterson y Luis Machín

Además, llegará el cierre de Cien años de soledad con el estreno de su segunda y última parte, una nueva apuesta de acción del universo DC con Linternas; el thriller protagonizado por Robert De Niro Susurran tu nombre y el documental Novak Djokovic: El lobo en invierno , que repasará uno de los períodos más desafiantes de la carrera del tenista serbio.

Uno de los estrenos más esperados del mes será la segunda y última parte de Cien años de soledad , la serie basada en la obra maestra de Gabriel García Márquez. Serán siete capítulos, seis llegarán el 5 de agosto y el final el 26.

La producción colombiana continuará la historia de la familia Buendía y el destino de Macondo , el pueblo imaginario que se convirtió en uno de los escenarios más reconocidos de la literatura universal.Profundizará en los conflictos familiares, los cambios políticos y sociales que atraviesan la comunidad y el peso de las decisiones tomadas por cada generación.

Entre los personajes centrales volverá a estar el coronel Aureliano Buendía, interpretado en su etapa adulta por el colombiano Claudio Cataño, una de las figuras más emblemáticas de la novela.

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La serie se convirtió en una de las adaptaciones latinoamericanas más ambiciosas realizadas por Netflix, con una cuidada reconstrucción de época y el desafío de trasladar al lenguaje audiovisual una obra considerada durante décadas como imposible de adaptar.

Publicada en 1967, Cien años de soledad es una de las novelas fundamentales de la literatura en español y consolidó a García Márquez como uno de los máximos representantes del boom latinoamericano.

Moria, 14 de agosto

La gran apuesta argentina de Netflix será Moria, la serie biográfica inspirada en la vida de Moria Casán, una de las figuras más reconocidas y provocadoras del espectáculo nacional.

"Moria": fecha de estreno y capítulos de la biopic de "La One" que llega a Netflix en agosto gentileza

La ficción recorrerá distintas etapas de la trayectoria de “La One”, desde sus comienzos hasta su consolidación como actriz, vedette, conductora y personalidad televisiva. El elenco estará encabezado por Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione, hija de la conductora, quienes interpretarán diferentes momentos de la vida de la artista.

La producción, que consta de seis capítulos, realizada por About Entertainment, buscará retratar la carrera de una mujer que atravesó distintas épocas del entretenimiento argentino y se convirtió en un personaje único de la cultura popular.

Susurran tu nombre, 28 de agosto

Robert De Niro protagoniza este thriller sobre un padre, y detective retirado, que inicia una desesperada búsqueda después de la desaparición de su hijo. La película, que dura casi dos horas, combina misterio y suspenso psicológico.

HBO Max: Cris Morena cierra el universo de “Margarita”

Linternas, 17 de agosto

El universo de DC llegará a HBO Max con esta nueva serie, de ocho capítulos, centrada en John Stewart y Hal Jordan, dos de los Linternas Verdes más emblemáticos de los cómics, quienes deberán investigar un caso criminal que esconde una amenaza mucho mayor para la Tierra y el universo.

Margarita, 24 de agosto

Otro de los grandes acontecimientos argentinos del streaming arribará con “Margarita”, la serie creada por Cris Morena que estrenará su tercera y última temporada en HBO Max.

La ficción recuperó el espíritu de los grandes éxitos juveniles de la productora y funciona como una continuación del universo iniciado por Floricienta, una de las novelas argentinas más populares de las últimas décadas.

La nueva temporada cierra la historia de Margarita, interpretada por Mora Bianchi. Hija de los protagonistas de la serie original Florencia Santillán y Máximo Augusto Calderón de la Hoya, Conde de Krikoragán.

HBO Max anunció la fecha de estreno de la tercera temporada de Margarita gentileza

Los 20 episodios estarán atravesados por el esperado reencuentro entre Margarita y sus hermanos trillizos, Federico y Andrés, a quienes perdió luego de escapar del reino por un golpe de Estado. La trama profundizará además en la disputa por el trono, luego de que se conozca toda la verdad sobre los hechos que cambiaron la vida de los protagonistas.

La tercera temporada contará otra vez con Franco Yan, hijo de Romina Yan y que hace a uno de los trillizos; la gran villana de la historia Isabel Macedo, en su rol de Delfina; y Fabio Di Tommaso, con el esperado regreso de “El Conde”.

Disney+: nostalgia y una comedia argentina con Darío Barassi

Camp Rock 3, 14 de agosto

La franquicia musical de Disney regresará con una nueva película protagonizada por los Jonas Brothers. La historia comienza cuando la banda Connect 3, interpretada por Joe, Nick y Kevin Jonas, pierde a su artista de apertura antes de una importante gira de reencuentro. Para encontrar a la próxima gran estrella, los hermanos regresan al mítico Camp Rock, donde un grupo de jóvenes competirá por la oportunidad de acompañarlos en los conciertos.

Disney reveló la fecha de estreno de Camp Rock 3 con los Jonas Brothers y Demi Lovato. gentileza

Aunque Demi Lovato, protagonista de las dos primeras entregas, no forma parte del elenco de la nueva película, lo que se sabe públicamente es que sí participa como productora ejecutiva.

Gutiérrez is mai neim, 26 de agosto

“Gutiérrez is mai neim” es la comedia policial protagonizada por Darío Barassi y José Carlos Guridi (“Yayo”) . Producida por Pampa Films y dirigida por Jesús Braceras, la serie combina humor negro, investigación policial y situaciones absurdas.

“Gutiérrez is mai neim” es la comedia policial protagonizada por Darío Barassi y José Carlos Guridi (“Yayo”) gentileza

La historia inicia con el asesinato de un embajador ruso, un caso que recae en el subcomisario Roberto Gutiérrez, interpretado por Barassi. Mientras la CIA toma el control de la investigación, el protagonista decide seguir adelante con sus propios métodos junto al teniente Rubén Torcoletti, Yayo, y un grupo de policías tan fieles como ineficaces.

En ocho episodios, la trama atraviesa operativos policiales, delincuentes, protestas, cabarets y otros escenarios típicos de Buenos Aires, en una mezcla de acción, sátira y crítica social.

Prime Video: el cuádruple crimen del odontólogo argentino y la vida de un tenista

Reacher, 12 de agosto

La exitosa serie protagonizada por Alan Ritchson regresará con su cuarta temporada de ocho capítulos basada en Gone Tomorrow, una de las novelas más intensas de la saga escrita por Lee Child.

Comienza cuando Jack Reacher presencia un hecho sospechoso durante un viaje y termina involucrado en una investigación mucho más grande de lo que imaginaba. A medida que avanza el caso, el exmilitar se enfrenta a una red de conspiraciones, secretos oficiales y enemigos.

Novak Djokovic: El lobo en invierno, 18 de agosto

El documental repasa uno de los períodos más complejos y decisivos de la carrera del tenista serbio. La producción se centra en la etapa en la que Novak Djokovic enfrentó lesiones, cuestionamientos públicos y el desafío de mantenerse competitivo en la élite del tenis mundial.

A través de imágenes inéditas, testimonios de entrenadores, familiares y colegas del circuito, el documental reconstruye cómo el ganador de múltiples títulos de Grand Slam atravesó momentos de incertidumbre física y emocional antes de volver a pelear por los torneos más importantes del calendario.

Barreda, 28 de agosto

Llega Barreda, la nueva película dirigida por Daniela Goggi y protagonizada por Luis Machín, Carla Peterson y Mercedes Morán. La producción reconstruye el cuádruple femicidio ocurrido en La Plata en 1992, pero propone una perspectiva diferente a la que predominó durante décadas.

Luis Machín como Ricardo Barreda en "Barreda", la nueva película de Prime Video. gentileza

Revive el crimen cometido por el odontólogo Ricardo Barreda, quien asesinó a su esposa, su suegra y sus dos hijas dentro de la vivienda familiar. A diferencia de otros documentales y programas sobre el caso, la película pone el foco en las cuatro mujeres asesinadas y en el contexto de violencia de género que rodeó uno de los hechos policiales más impactantes de la historia argentina.

El elenco se completa con Maite Lanata, Margarita Páez, Marcelo Subiotto, Paola Barrientos y Alberto Ajaka.