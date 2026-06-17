HBO Max confirmó una nueva temporada de "Margarita": qué se sabe de los próximos capítulos

La serie de Cris Morena ya tiene fecha de renovación. Sigue a los hijos de Florencia y Máximo, protagonistas de “Floricienta”.

HBO Max anunció la fecha de estreno de la tercera temporada de Margarita

Después de conquistar a miles de espectadores con sus primeras temporadas, “Margarita” prepara su regreso al streaming. La serie creada por Cris Morena expandirá su universo en HBO Max con nuevos capítulos que prometen profundizar los conflictos, las historias de amor y la impronta musical que caracteriza a la producción.

La serie, protagonizada por Mora Bianchi, funciona como un spin-off del universo de “Floricienta” y sigue la historia de Margarita, hija de Florencia y Máximo Augusto Calderón de la Hoya, rey de Krikoragán.

El elenco reúne además a Franco Yan, Toti Spangenberg, Mateo Belmonte, Lola Abraldes, Benicio Gravier e Isabel Macedo, quien retoma a su icónica villana Delfina, entre otros actores que regresarán para seguir desarrollando una trama marcada por los vínculos familiares, el amor y la búsqueda de la verdad.

Confirmaron nueva temporada de Margarita, la serie de Cirs Morena con HBO Max. Confirmaron nueva temporada de Margarita, la serie de Cirs Morena con HBO Max. gentileza La música sigue siendo uno de los pilares de la producción. A las composiciones originales se suman nuevas versiones y clásicos del universo creado por Cris Morena, que acompañan cada uno de los momentos más importantes de la historia.

De qué trata la segunda temporada de "Margarita" Los episodios más recientes muestran a Margarita junto a Fach y un grupo de aliados intentando desenmascarar a Delfina. En el camino aparecen nuevos desafíos, secretos y conflictos emocionales que ponen a prueba a cada uno de los personajes, mientras la historia incorpora nuevos escenarios y amplía su universo narrativo.