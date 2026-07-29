Tiene a Belinda como protagonista y es una serie de época a gran escala: la nueva apuesta de HBO Max

HBO Max presentó las primeras imágenes oficiales de una nueva serie de época que combinará hechos reales, drama político y una estética cinematográfica de gran escala . El elenco internacional está encabezado por Belinda, Jaime Lorente y Miguel Ángel Silvestre.

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La producción se llama “Carlota” y está inspirada en la vida de Carlota de Bélgica , la última emperatriz de México. Lejos de una reconstrucción histórica tradicional, la serie propone una mirada contemporánea sobre una figura marcada por el poder, la ambición y el aislamiento.

Las primeras fotografías muestran a Belinda completamente caracterizada como Carlota , con un vestuario inspirado en el siglo XIX pero reinterpretado desde una sensibilidad moderna.

Belinda interpreta a Carlota de Bélgica en la nueva producción original de HBO Max.

Junto a ella aparece el actor español Jaime Lorente, quien dará vida a Maximiliano de Habsburgo , mientras que Miguel Ángel Silvestre interpretará a Alfred van der Smissen. El reparto principal se completa con Mabel Cadena en el papel de Josefa, un personaje clave dentro de la historia.

La serie también contará con la participación de Bárbara de Regil, Sebastián Zurita, Irene Azuela, Álvaro Rico y Clara Alvarado.

Una producción de gran escala para HBO Max

“Carlota” representa una de las apuestas más ambiciosas de HBO Max en la región. El rodaje se extendió durante 17 semanas y se realizó en más de 40 locaciones de América Latina y Europa, incluyendo palacios, conventos, jardines y edificios históricos adaptados para recrear el México imperial del siglo XIX.

Jaime Lorente da vida a Maximiliano de Habsburgo, esposo de la emperatriz HBO Max

El despliegue de producción incluyó: 45 actores principales, cerca de 1.370 extras, 80 músicos, más de 100 bailarines y dobles, y cientos de técnicos especializados.

¿De qué tratará “Carlota”?

La serie explorará la llegada de Carlota y Maximiliano a México durante el Segundo Imperio Mexicano, pero pondrá el foco en los conflictos personales de la emperatriz.

Según adelantó la producción, la historia abordará: su ambición política, las tensiones dentro de la corte, el peso del poder, la soledad y el deterioro emocional que acompañó su vida.

La propuesta busca mostrar a Carlota no solo como una figura histórica, sino como una mujer atrapada entre las expectativas de la monarquía y sus propios deseos.

¿Cuándo se estrena “Carlota” en HBO Max?

Por el momento, HBO Max no confirmó la fecha exacta de estreno. Sin embargo, la publicación de las primeras imágenes y el despliegue promocional indican que la plataforma podría estrenarse antes de fin de año.