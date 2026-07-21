HBO Max reveló cuándo aparecerá Hogwarts por primera vez en la serie de "Harry Potter"

La nueva serie de “Harry Potter” revela detalles a cuentagotas y , a meses de su estreno en diciembre, un nuevo dato sorprendió a los fanáticos .

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HBO Max adaptará la primera novela de J.K. Rowling y se reveló una de las grandes incógnitas: ¿en qué momento aparecerá Hogwarts?

El emblemático castillo hará su primera aparición recién en los últimos 40 minutos del primer episodio, que tendrá una duración cercana a una hora . De esta manera, el debut de Hogwarts quedará reservado para el cierre del capítulo inicial.

La información fue revelada por Adriano Goldman, director de fotografía de la serie , durante una entrevista en la que habló sobre el enfoque visual del proyecto.

HBO Max y el nuevo adelanto de la serie de "Harry Potter".

Según explicó, el primer episodio mostrará principalmente la vida de Harry antes de ingresar al colegio. La producción buscará diferenciar claramente esa etapa del momento en que el protagonista descubre el Mundo Mágico: el callejón Diagon y Hagrid.

"Tuvimos una conversación reciente sobre hasta qué punto la primera parte, especialmente el primer episodio, que es antes de que vaya a Hogwarts por primera vez, debía ser colorida y vibrante, o más bien triste", señaló Goldman.

El responsable de la fotografía confirmó además que la llegada al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería ocurrirá hacia el final del episodio, una decisión que ya era objeto de especulación entre los seguidores de la saga.

Qué mostrará el inicio de la historia

Antes de llegar al castillo, la serie recorrerá varios de los momentos más importantes del comienzo de "Harry Potter y la piedra filosofal".

Entre ellos estarán la infancia de Harry con los Dursley, el descubrimiento de que es un mago, su encuentro con Rubeus Hagrid, la visita al callejón Diagon y el viaje en el Hogwarts Express, donde conocerá por primera vez a Ron Weasley y Hermione Granger.

HBO Max y el primer adelanto de la serie de "Harry Potter". gentileza

Con ese recorrido, HBO Max reservará la llegada a Hogwarts como el gran cierre del episodio piloto, dejando uno de los momentos más esperados para el desenlace del capítulo.

Una adaptación con más tiempo para desarrollar la historia

A diferencia de las películas, la nueva producción contará con mucho más espacio para adaptar las novelas de J.K. Rowling. HBO Max planea dedicar una temporada completa a cada uno de los siete libros, lo que permitirá desarrollar con mayor profundidad personajes, escenarios y tramas que quedaron fuera de la versión cinematográfica.

Cuándo se estrena la serie de "Harry Potter"

HBO Max estrenará la esperada serie de Harry Potter el 25 de diciembre de 2026.