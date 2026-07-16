16 de julio de 2026 - 13:21

Llegó a HBO Max la tercera temporada de un popular animé de acción: por qué es una de las más esperadas

La serie sigue a un joven que asiste a una escuela de cazadores de demonios. La historia presenta uno de los arcos más intensos del manga que le da origen.

Llegó a HBO Max la tercera temporada de un popular animé de acción: por qué es una de las más esperadas por los fans

Llegó a HBO Max la tercera temporada de un popular animé de acción: por qué es una de las más esperadas por los fans

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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“Jujutsu Kaisen” es el popular animé basado en el manga de Gege Akutami. La tercera temporada ya está disponible en HBO Max y adapta el comienzo del arco Culling Game (Juego del Sacrificio), considerado uno de los momentos más importantes y complejos de toda la obra.

La tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” llegó a HBO Max.

La tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” llegó a HBO Max.

La serie sigue a Yuji Itadori, un estudiante que termina involucrado en el mundo de las maldiciones tras ingerir un objeto poseído por el poderoso demonio Ryomen Sukuna. Desde ese momento ingresa a una escuela de hechicería, donde aprende a combatir criaturas sobrenaturales mientras intenta evitar que Sukuna recupere todo su poder.

De qué trata la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen”

La historia retoma los acontecimientos inmediatamente después del Incidente de Shibuya, uno de los arcos más impactantes de la serie. Con Satoru Gojo fuera de combate tras ser sellado y el equilibrio entre hechiceros y maldiciones completamente alterado, Yuji Itadori deberá enfrentar una amenaza aún mayor.

En esta nueva etapa, Kenjaku pone en marcha el Culling Game, un torneo mortal que obliga a hechiceros del presente y del pasado a enfrentarse bajo estrictas reglas. Los participantes obtienen puntos en cada combate y pueden utilizarlos para modificar el funcionamiento del juego, lo que convierte cada decisión en un factor determinante para el futuro de la historia.

A medida que avanzan los episodios, Yuji, Megumi Fushiguro y el resto de los protagonistas ingresan a distintas colonias creadas para el torneo, donde conocerán nuevos aliados, enemigos y antiguos hechiceros resucitados que pondrán a prueba todas sus habilidades.

Cuántos episodios tiene

La tercera temporada está compuesta por 12 episodios, con una duración aproximada de 23 minutos cada uno. La animación vuelve a estar a cargo del reconocido estudio MAPPA, responsable de las dos entregas anteriores y de la película Jujutsu Kaisen 0.

La tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” llegó a HBO Max.

La tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” llegó a HBO Max.

La dirección continúa en manos de Shota Goshozono, mientras que Hiroshi Seko regresa como encargado de la composición de la serie y Yoshimasa Terui vuelve a firmar la banda sonora.

Quiénes regresan en la nueva temporada

El reparto principal mantiene a los actores de voz que dieron vida a los personajes más importantes del animé. Regresan:

  • Junya Enoki como Yuji Itadori.
  • Yuma Uchida como Megumi Fushiguro.
  • Asami Seto como Nobara Kugisaki.
  • Yuichi Nakamura como Satoru Gojo.
  • Megumi Ogata como Yuta Okkotsu.
  • Kenjiro Tsuda como Kento Nanami.
  • Takahiro Sakurai como Suguru Geto.
  • Junichi Suwabe como Ryomen Sukuna.

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