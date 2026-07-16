16 de julio de 2026 - 14:04

Cómo es la nueva comedia romántica con Natalia Oreiro y Gael García Bernal: dónde verla en streaming

El director de esta película que llega al streaming es Juan Taratuto, el responsable de “Un novio para mi mujer” y “Me casé con un boludo”.

La nueva comedia romántica de HBO Max con Natalia Oreiro y Gael García Bernal&nbsp;

La nueva comedia romántica de HBO Max con Natalia Oreiro y Gael García Bernal 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
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“Nada entre los dos” fue escrita y dirigida por Juan Taratuto, responsable de varias comedias del cine argentino como “Un novio para mi mujer” y “Me casé con un boludo”. La película fue filmada en distintos escenarios de Argentina, Uruguay y México.

"Nada entre los dos" con Natalia Oreiro y Gael García Bernal

La nueva película de Natalia Oreiro y Gael García Bernal para ver en HBO Max

La historia sigue a Guillermo (Gael García Bernal) y Mercedes “Mechi” (Natalia Oreiro), dos ejecutivos que trabajan para diferentes áreas de una misma empresa y que se conocen durante un viaje laboral. Ambos tienen vidas familiares aparentemente estables, pero detrás de esa imagen arrastran relaciones y situaciones que ya no los representan.

Durante una madrugada, luego de un supuesto temblor y en medio de una escapada a la playa, sus caminos se cruzan de una manera inesperada. Entre risas, charlas y copas, aparece una conexión que ninguno de los dos estaba buscando, pero que comienza a cuestionar las decisiones que tomaron hasta ese momento.

Guillermo se encuentra atrapado en un matrimonio atravesado por la rutina y la presión de un suegro que parece manejar cada aspecto de su vida, mientras que Mechi siente que su trabajo y su relación dejaron de reflejar quién es. Ese encuentro inesperado los obliga a preguntarse qué quieren realmente y si todavía están a tiempo de cambiar el rumbo.

El elenco de “Nada entre los dos”

Además de la dupla protagonista, que comparte pantalla por primera vez, el elenco se completa con Peto Menahem, Guillermina Fabbiani, Leonardo Daniel, Axel Madrazo y Pía Watson.

Producida por Cimarrón (The Mediapro Studio) y Concreto Films, en coproducción con Particular Crowd para Warner Bros. Discovery, "Nada entre los dos" cuenta con un guion de Juan Taratuto y Matías Scartascini.

"Nada entre los dos" con Natalia Oreiro y Gael García Bernal

Antes del estreno, Taratuto explicó que uno de los ejes de la película era “cuestionar la autenticidad de ciertos vínculos” y explorar “la libertad de poder conectar con alguien sin ataduras ni estructuras”, frente a las formas más tradicionales de construir una pareja.

Cuándo se estrena en HBO Max

La película "Nada entre los dos" estará disponible en HBO Max a partir de este viernes 17 de julio.

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