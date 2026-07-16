Cómo es la nueva comedia romántica con Natalia Oreiro y Gael García Bernal: dónde verla en streaming

Natalia Oreiro y Gael García Bernal se unen por primera vez en pantalla para protagonizar una historia de amor única. La película llegará a HBO Max luego de su paso por los cines: combina romance, humor y una mirada sobre los vínculos actuales.
El director de esta película que llega al streaming es Juan Taratuto, el responsable de “Un novio para mi mujer” y “Me casé con un boludo”.
Natalia Oreiro y Gael García Bernal se unen por primera vez en pantalla para protagonizar una historia de amor única. La película llegará a HBO Max luego de su paso por los cines: combina romance, humor y una mirada sobre los vínculos actuales.
“Nada entre los dos” fue escrita y dirigida por Juan Taratuto, responsable de varias comedias del cine argentino como “Un novio para mi mujer” y “Me casé con un boludo”. La película fue filmada en distintos escenarios de Argentina, Uruguay y México.
La historia sigue a Guillermo (Gael García Bernal) y Mercedes “Mechi” (Natalia Oreiro), dos ejecutivos que trabajan para diferentes áreas de una misma empresa y que se conocen durante un viaje laboral. Ambos tienen vidas familiares aparentemente estables, pero detrás de esa imagen arrastran relaciones y situaciones que ya no los representan.
Durante una madrugada, luego de un supuesto temblor y en medio de una escapada a la playa, sus caminos se cruzan de una manera inesperada. Entre risas, charlas y copas, aparece una conexión que ninguno de los dos estaba buscando, pero que comienza a cuestionar las decisiones que tomaron hasta ese momento.
Guillermo se encuentra atrapado en un matrimonio atravesado por la rutina y la presión de un suegro que parece manejar cada aspecto de su vida, mientras que Mechi siente que su trabajo y su relación dejaron de reflejar quién es. Ese encuentro inesperado los obliga a preguntarse qué quieren realmente y si todavía están a tiempo de cambiar el rumbo.
Además de la dupla protagonista, que comparte pantalla por primera vez, el elenco se completa con Peto Menahem, Guillermina Fabbiani, Leonardo Daniel, Axel Madrazo y Pía Watson.
Producida por Cimarrón (The Mediapro Studio) y Concreto Films, en coproducción con Particular Crowd para Warner Bros. Discovery, "Nada entre los dos" cuenta con un guion de Juan Taratuto y Matías Scartascini.
Antes del estreno, Taratuto explicó que uno de los ejes de la película era “cuestionar la autenticidad de ciertos vínculos” y explorar “la libertad de poder conectar con alguien sin ataduras ni estructuras”, frente a las formas más tradicionales de construir una pareja.
La película "Nada entre los dos" estará disponible en HBO Max a partir de este viernes 17 de julio.