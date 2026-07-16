Dalma Maradona emocionó a un avión repleto de hinchas con un gesto que recordó a Diego

Dalma Maradona vivió un emotivo viaje mientras iba a Estados Unidos, en pleno vuelo para presenciar el partido entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026. Apenas fue reconocida por los pasajeros, el avión se llenó de canciones dedicadas a Diego y el momento se convirtió en un verdadero festejo.

Conmovida por el cariño de los argentinos y algunos extranjeros hacia su padre, Dalma decidió sortear una camiseta del astro futbolístico entre los pasajeros.

El clima de emoción comenzó cuando los pasajeros recordaron al capitán argentino fallecido con cánticos que evocan su histórica actuación frente a Inglaterra en el Mundial de México 1986. La hija del Diez siguió cada homenaje con visible emoción.

El momento más especial llegó cuando se conoció al ganador del sorteo. “ Pérez, te ganaste la camiseta del Diego, vamos. Felicitaciones” , anunció uno de los presentes por altoparlante mientras sostenía la histórica casaca ante el aplauso de todos.

Dalma no pudo ocultar lo que sentía y se llevó las manos al rostro para contener las lágrimas. La escena quedó registrada en un video que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Como cierre del encuentro, todo el avión volvió a cantar al unísono el clásico “Olé, olé, olé, Diego, Diego, Diego”, en una postal cargada de emoción que unió el recuerdo del ídolo con la ilusión de una nueva participación argentina en la final del Mundial.

Dalma Maradona acusó al entorno de su papá de desestimar los reclamos de la familia

Continúa el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, y este martes, su hija Dalma brindó un testimonio crudo sobre los últimos momentos de su padre antes de morir.

Según declaró, días previos a su fallecimiento, tanto ella como su hermana Giannina notaron cambios de comportamiento en su papá y un deterioro físico evidente. "No lo veíamos de la misma manera que siempre. Estaba muy lento, cuando él era rápido. Cuando hablaba por videollamada, le decía que lo volvía a llamar a los 15 minutos y ya no le podía entender lo que decía, balbuceaba. Sentía que algunas cosas que decía no las podía registrar bien”, señaló.

Al respecto, Dalma apuntó contra el entorno de su padre y denunció que hicieron caso omiso a las advertencias de sus hijas sobre su estado de salud. "Nos decían que estábamos exagerando, que no era así. Eso dejó de pasar el día de su cumpleaños, el 30 de octubre, cuando todos vieron el estado en el que estaba. A partir de ahí tomaron cartas en el asunto, ya no éramos las locas que decíamos que mi papá no estaba bien”, declaró.