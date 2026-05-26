El neurocirujano que operó a Maradona por el hematoma subdural favoreció a Luque

El neurocirujano que operó a Diego Armando Maradona favoreció a Leopoldo Luque al remarcar que le operación por el hematoma subdural consideró que la intervención quirúrgica era "necesaria" , mientras que el ex director de ese sanatorio recordó haber recomendado trasladarlo a una clínica de rehabilitación motriz .

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La 13ª audiencia del juicio por la muerte del célebre futbolista comenzó pasadas las 10 en los Tribunales de San Isidro, donde el año pasado el primer proceso fue declarado nulo por el documental de la ex jueza Julieta Makintach .

El primer testigo fue el neurocirujano Pablo Rubino , quien se encargó de operar al paciente por el hematoma subdural, una acumulación de sangre entre el cerebro y la duramadre .

"Era mejor operar para prevenir y no salir a hacer una cirugía a las apuradas. Dijo que era necesario" , explicaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas respecto a la declaración del especialista.

En este sentido, indicó que Diego llegó proveniente de la Clínica Ipensa de La Plata "medio desorientado" , pero luego del procedimiento estuvo "bien" con "alguna abstinencia" y que se marchó de ese nosocomio en buen estado sin "problemas del corazón" .

Por su parte, Ana Marcela Campos Waisman, psiquiatra enviada por Swiss Medical para supervisar la medicación suministrada por Agustina Cosachov a "Pelusa", calificó de "adecuado" y el tratamiento de salud mental.

"Señaló que esas pastillas no eran contraprodecentes, estaban bien en función de los análisis toxicológicos de la sangre y orina de Maradona. Era lógico que Cosachov la llame porque la consultaba mucho y que se contacte con el psicólogo (Carlos Díaz) para evaluar temas farmacológicos, subrayó que forma parte de la interdisciplina", precisaron allegados que presenciaron la jornada.

En diversas conversaciones entabladas entre la testigo y Cosachov, a las que tuvo acceso NA, se observa a ambas profesionales referirse a los medicamentos consumidos por Maradona. Puntualmente Waisman aconsejaba en todo momento a la acusada sobre las dosis que debía proveerle al ex entrenador, mientras que la médica interrogaba a su colega sobre el tratamiento.

El último profesional en comparecer ante los magistrados Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón fue el ex director de la Clínica Olivos Federico Dimitroff, que señaló que la sugerencia del centro de salud de Vicente López era derivar al astro argentino a una clínica de rehabilitación motriz, no de adicción al alcohol o drogas.

"Recomendaron el ALCLA, que no tiene un carajo que ver" con la enfermedad de Maradona, criticaron las fuentes consultadas: "Es un consejo bastante malo el que estaban dando porque en definitiva nadie quería tratar la salud de Maradona o ellos no advirtieron ese inconveniente".

Sin embargo, manifestaron que Dimitroff ratificó los dichos de Rubino acerca de la carencia de afecciones coronarias: "No hicieron ninguna sugerencia médica para el corazón, la familia estaba al tanto, señaló que el neurocirujano Leopoldo Luque y Cosachov eran la voz cantante, y negó conocer a Díaz".

La jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el clínico Pedro Di Spagna; el enfermero Ricardo Almirón; y el coordinador de enfermería, Mariano Perroni, son los otros cuatro imputados por el homicidio simple con dolo eventual de Diego.