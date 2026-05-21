"Todas las balas van dirigidas a mí": la declaración de Leopoldo Luque en el juicio por la muerte de Maradona.

Durante una nueva jornada por el juicio de la muerde de Diergo Maradona , el neurocirujano Leopoldo Luque aseguró que fue "la persona que más quiso ayudar al paciente" y afirmó que en el debate judicial "todas las balas van dirigidas" a él.

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La declaración se produjo durante una audiencia ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Gaig , Alberto Ortolani y Pablo Rolón . Antes de que Luque comenzara a hablar, Gianinna Maradona y Jana Maradona decidieron retirarse de la sala para no presenciar el testimonio del imputado.

"Primero quisiera aclarar algo que fue discutido y que la evidencia lo está mostrando y es que Maradona estaba completamente lúcido al momento del alta (de la Clínica Olivos). Era el mismo Maradona que plantó a (Vladimir) Putin y al Papa. Él en ese momento se quería ir a su casa, eso quedo muy claro, era su derecho ", sostuvo Luque al iniciar su exposición.

Durante su declaración, el médico rechazó las acusaciones vinculadas a chats y audios incorporados a la causa, en los que se lo señala por presuntamente impedir estudios médicos y una eventual internación en un centro de rehabilitación.

"Yo fui la persona que más lo quería ayudar al paciente, y que más contacto tuvo. Es lo más fácil agarrársela contra mi porque soy el que más contacto tuvo. De todo lo que rodeó a Diego el único que diría la verdad y me defendería es Diego", expresó el neurocirujano, quien por momentos se mostró angustiado.

"Me toca defenderme de todo", "todas las balas van dirigidas a mí", fueron algunas de las frases que expresó en la audiencia según indicó Clarín.

Además, contó que estudió especialmente para poder defenderse en el juicio, donde está imputado por homicidio con dolo eventual, un delito que prevé penas de hasta 25 años de prisión. "Me toca defenderme de la parte cardiológica y de la pericial y lo voy a hacer. No seré perito, pero me voy a defender", dijo.

Luque también cuestionó las conclusiones de la Junta Médica que determinó que Maradona murió por una insuficiencia cardíaca. En ese sentido, apuntó contra los médicos Mario Schiter y Federico Corasaniti, quienes participaron de la autopsia y de la elaboración del informe.

Leopoldo Luque y Diego Maradona El neurocirujano Leopoldo Luque junto a Diego Maradona

"En el medio de la autopsia Schiter y Corasaniti llegan a una conclusión. Ferrari (Pablo, perito) llega a otra conclusión totalmente diferente. Él no está viciado, se dio cuenta que no fue un evento como descubrieron", lanzó.

“El resultado al que llega la Junta Médica no es correcto, no hay diagnóstico de insuficiencia cardíaca”, aseguró mientras exhibía imágenes y bibliografía médica en una presentación proyectada durante la audiencia.

Antes de mostrar fragmentos de la autopsia, Luque advirtió sobre el contenido sensible de las imágenes, luego del escándalo ocurrido en su anterior declaración, cuando la exposición de fotografías provocó una fuerte reacción de Gianinna Maradona y obligó a suspender la audiencia.

En otro tramo de su exposición, el imputado sostuvo que la fiscalía intenta instalar que Maradona tenía edemas para "sostener la acusación" en su contra. “Si no hay edema, no hay paciente que descuidamos”, afirmó.

Finalmente, cuando se disponía a hablar sobre la supuesta agonía de más de 12 horas que, según la fiscalía, sufrió Maradona antes de morir, su abogado Francisco Oneto le recomendó no profundizar sobre ese punto por tratarse de una cuestión que todavía no fue debatida en el juicio.