Escuelas conectadas: Mendoza tiene digitalizadas 30% de las aulas

Avanza la digitalización en las escuelas de Mendoza . Según datos aportados por el Gobierno de Mendoza , aproximadamente 30% de las aulas ya están digitalizadas . Y según anticipan, la intención es ir por más en el corto plazo: “queremos llegar al 100% en 2027”, manifestó el Gobernador Alfredo Cornejo en Buenos Aires.

Revolución en el aula: cambios en la educación obligatoria de Mendoza con énfasis en los primeros años

Lo hizo en el marco del encuentro Multiplicar Conciencia 2026, que se realizó el martes en la Ciudad de Buenos Aires.

Allí se debatió sobre la conexión entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil para fortalecer la educación , promover el desarrollo social y generar oportunidades para los jóvenes argentinos.

En cuanto a conectividad, Cornejo diferenció el modelo que impulsa Mendoza de experiencias anteriores basadas únicamente en la entrega de equipamiento. Sostuvo que “la computadora tiene sentido cuando está integrada a un sistema pedagógico, con aplicaciones, contenidos y acompañamiento docente”.

Además, el mandatario hizo referencia al avance de programas vinculados a inteligencia artificial y nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza, y explicó que Mendoza cuenta con 21 mil docentes inscriptos en formación para operadores de inteligencia artificial . “Queremos que el docente vea la inteligencia artificial como una herramienta de colaboración y no como una amenaza”, señaló.

En tanto, explicó que la incorporación de herramientas digitales y aplicaciones educativas en áreas como lengua, matemática e inglés está generando un fuerte nivel de adhesión dentro de las escuelas.

Otras estrategias de Mendoza en las escuelas

Esas fueron algunas de las estrategias locales destacadas en materia educativa por el gobernador, a las que sumó otras con un enfoque centrado en abandonar los diagnósticos generales para avanzar hacia políticas focalizadas y personalizadas.

Entre las herramientas clave, se destacó el funcionamiento del sistema de alerta temprana, un programa que combina estadísticas con un seguimiento nominal de las trayectorias escolares. Este sistema permite detectar inasistencias reiteradas, problemas de desempeño o dificultades de integración para intervenir con acciones específicas antes de que se produzca el abandono o el fracaso escolar.

Asociado a esto, se implementa la reconversión del rol del preceptor tradicional hacia la figura de tutor escolar, un rol con formación específica para realizar un acompañamiento más cercano y abordar problemáticas complejas como el bullying. Asimismo, la provincia incorporó 12 horas semanales de asistencia escolar por establecimiento, otorgando a los directores la facultad de sumar profesionales especializados (como psicólogos o psicopedagogos) para atender directamente a los alumnos en situación de riesgo.

Con la mirada puesta en 2027, la gestión provincial fijó metas concretas orientadas a garantizar la equidad desde el inicio de la trayectoria educativa. La principal de ellas es la universalización de las salas de 3 años —proceso que ya cuenta con 280 nuevas salas creadas mediante la reorganización de recursos—, bajo la premisa de que el acceso temprano al sistema escolar es fundamental para igualar oportunidades. Finalmente, el plan estratégico de la DGE contempla como ejes de modernización la digitalización total de las aulas y la incorporación de inteligencia artificial en las escuelas.