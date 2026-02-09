Educación: la Sala de 3 será obligatoria desde 2028 y reforzarán saberes en Matemáticas y Lengua

Los lineamientos educativos de Mendoza de cara a 2026 (y con proyección a los años posteriores también) fueron presentados esta mañana. Según se desprende del anuncio, el foco estará puesto en la primera infancia , el fortalecimiento de Matemática y Lengua , así como también en la reducción del ausentismo escolar . Y, entre los pilares más relevantes, se confirmó que la Sala de 3 años será obligatoria a partir de 202 8 , luego de un proceso de universalización previsto para 2027 .

La presentación estuvo a cargo del ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar , donde expuso los ejes que guiarán el ciclo lectivo 2026 , con el objetivo de consolidar trayectorias educativas continuas y de calidad.

“El desafío es garantizar que cada estudiante tenga una trayectoria real, completa y sostenida en el tiempo . Para eso trabajamos desde la primera infancia hasta el nivel superior, con metas claras y evaluaciones permanentes”, señaló García Zalazar.

Uno de los cambios pedagógicos anunciados de cara al cilco lectivo que comienza este año está vinculado con la unidad pedagógica en el nivel primario , que pasará a abarcar desde Sala de 5 hasta primer grado . En este esquema, los estudiantes que al finalizar primer grado no alcancen los niveles básicos de lectura y escritura deberán recursar el año , con el objetivo de evitar retrasos en los aprendizajes fundamentales.

En paralelo, la provincia continuará con el censo provincial de Fluidez y Comprensión Lectora , que se aplicará tres veces al año -en abril, junio y octubre - como herramienta de seguimiento y mejora de los aprendizajes.

Además, entre los ejes destacados del plan se incluyen la expansión de la Sala de 3, con la incorporación de 80 nuevas salas; la implementación de un nuevo reglamento de asistencia para combatir el ausentismo crónico, el fortalecimiento del programa "Mendoza lee y escribe"; y el impulso al plan Matemática 5.0, que tendrá como hito el Congreso Nacional de Matemática previsto para agosto.

La intención es universalizar estos espacios durante 2027 como paso previo a que sean obligatorias (las Salas de 3) a partir de 2028. Para ello se ha previsto la creación de nuevas secciones y la refuncionalización de aulas y cargos docentes. Hasta el momento ya se han creado más de 300 salitas de 3 años.

La medida responde a la baja de natalidad, la caída de matrícula y el aumento del ausentismo en el Nivel Inicial.

También se avanzará en escuelas secundarias de innovación, nuevas propuestas de Bachillerato Profesional para adultos, la actualización de la oferta del nivel superior y el fortalecimiento de la educación especial, junto con políticas de sustentabilidad energética en edificios escolares.

Matemáticas e infraestructura

A su turno, la subsecretaria de Educación, Claudia Ferrari, destacó que 2026 será un año de fuerte profundización de las políticas de Alfabetización y del Plan Provincial de Matemática. En el inicio del nivel secundario, los estudiantes ingresantes participarán durante el primer mes de clases en instancias intensivas de Lengua y Matemática, que permitirán diagnosticar los saberes previos y orientar las estrategias pedagógicas.

Además, se ha prevista una inversión estratégica cercana a los $99.000 millones, destinada a infraestructura escolar. De esta manera, el Ministerio de Educación estará a cargo del mantenimiento, la reparación de techos y la ampliación de 85 aulas, mientras que el Ministerio de Gobierno y Desarrollo Territorial ejecutará la construcción de 25 nuevos edificios escolares.

Además, se anunció la entrega de 100.000 libros de Lengua y Matemática para estudiantes desde Sala de 5 hasta séptimo grado, y la ampliación del uso de plataformas educativas con Inteligencia Artificial, que ya alcanzan a más de 90.000 alumnos en toda la provincia.