La DGE implementó nuevo reglamento para suplencias en Educación de Jóvenes y Adultos

La modalidad cuenta con una normativa específica para agilizar, mejorar y unificar criterios para la toma de horas y cargos en CENS y CBJA.

La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que, a través de la Resolución N°1/2026, emitida por la Dirección Permanente de Jóvenes y Adultos (DEPJA), quedó reglamentado el régimen de suplencias en horas y cargos en los centros educativos correspondientes a la modalidad de Jóvenes y Adultos.

La normativa comenzará a implementarse a partir del 1 de febrero y apunta a mejorar la organización de los ofrecimientos de suplencias, aportando mayor agilidad administrativa y garantizando un acompañamiento más eficiente de los trayectos escolares de los estudiantes.

Desde la DEPJA destacaron que se trata de la primera normativa exclusiva para esta modalidad y subrayaron que representa una actualización clave para optimizar la cobertura de cargos y horas de manera eficaz.

En cuanto al procedimiento, los ofrecimientos tendrán un formato distinto, aunque mantendrán los criterios establecidos en el estatuto docente. Además, se unificarán instancias con el objetivo de agilizar el trámite administrativo de toma de cargos suplentes.

El titular de la DEPJA, Érico Arias, explicó que se incorporará plenamente el uso del sistema GEI para los cargos jerárquicos. “Se priorizan los cargos jerárquicos, las especialidades, los postítulos, doctorados y maestrías”, señaló. Asimismo, remarcó que la normativa otorga prioridad a quienes rindieron concurso y no pudieron acceder oportunamente a cargos jerárquicos.

La medida busca fortalecer la continuidad pedagógica y mejorar la calidad educativa en los establecimientos de Jóvenes y Adultos de la provincia.