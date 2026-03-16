16 de marzo de 2026 - 18:15

Escándalo escolar: alumnos protagonizaron una "guerra" de bengalas en una escuela de Catamarca

El episodio ocurrió en una escuela secundaria de Valle Viejo y quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales.

Preocupación en una escuela de Catamarca por el uso de bengalas dentro del aula.

Preocupación en una escuela de Catamarca por el uso de bengalas dentro del aula.

Foto:

redes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un grupo de estudiantes protagonizó un episodio polémico dentro de una escuela de Catamarca, donde encendieron bengalas dentro del aula y las lanzaron entre ellos. La escena quedó registrada en un video que se viralizó en redes sociales y se hizo eco en portales de noticias del país.

Leé además

Pelea entre alumnos en una escuela de Rivadavia: un adolescente terminó con fractura de tabique y pérdida de conocimiento.

Pelea entre alumnos en una escuela de Rivadavia: un adolescente terminó con fractura y pérdida de conocimiento
Roger Zaldivar fue elegido entre los 50 oftalmólogos más influyentes del mundo.

Roger Zaldivar volvió a integrar la lista de los 50 referentes mundiales de la oftalmología

El hecho ocurrió en la Escuela Secundaria N°8 Gobernador José Cubas, ubicada en la localidad de San Isidro, en el departamento Valle Viejo. Las imágenes difundidas muestran a varios alumnos ubicados en distintos puntos del aula encendiendo bengalas y “disparándolas” de un lado al otro del salón.

Durante la grabación se observan las detonaciones y chispas recorriendo el aula, mientras algunos de los artefactos impactan cerca de otros estudiantes. La situación generó preocupación en la comunidad educativa, ya que el uso de elementos pirotécnicos en espacios cerrados implica riesgos importantes, como quemaduras o incluso incendios.

Embed

Analizan posibles sanciones

Según informó el medio local LV12, hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre sanciones disciplinarias ni medidas adoptadas por las autoridades del establecimiento. Tampoco trascendió si alguno de los alumnos resultó herido durante el episodio.

Se espera que en las próximas horas las autoridades de la escuela y el Ministerio de Educación provincial analicen el material para determinar responsabilidades, establecer cómo los estudiantes ingresaron las bengalas al establecimiento y evaluar eventuales sanciones.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

en aconcagua radio, el paro de una semana de los docentes universitarios

En Aconcagua Radio, el paro de una semana de los docentes universitarios

Secundraia: durante el ciclo lectivo 2025 solo poco más de la mitad de los estudiantes  (56,04%) logró aprobar durante el tiempo de cursado regular, es decir sin adeudar contenidos. 

Secundaria: pese a las estrategias, sólo la mitad termina sin adeudar materias y repiten 2 de cada 3 estudiantes

La desoladora situación en que los afiliados a IOSFA: En dos remedios gastamos lo que cobramos en un mes

La desoladora situación de los afiliados a IOSFA: "En dos remedios gastamos lo que cobramos en un mes"

Aconcagua: así controlan el bienestar de más de 1.000 mulas que trabajan cada temporada en el parque

Aconcagua: así controlan el bienestar de más de 1.000 mulas que trabajan cada temporada en el parque