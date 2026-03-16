Escándalo escolar: alumnos protagonizaron una "guerra" de bengalas en una escuela de Catamarca

El episodio ocurrió en una escuela secundaria de Valle Viejo y quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales.

Preocupación en una escuela de Catamarca por el uso de bengalas dentro del aula.

Un grupo de estudiantes protagonizó un episodio polémico dentro de una escuela de Catamarca, donde encendieron bengalas dentro del aula y las lanzaron entre ellos. La escena quedó registrada en un video que se viralizó en redes sociales y se hizo eco en portales de noticias del país.

El hecho ocurrió en la Escuela Secundaria N°8 Gobernador José Cubas, ubicada en la localidad de San Isidro, en el departamento Valle Viejo. Las imágenes difundidas muestran a varios alumnos ubicados en distintos puntos del aula encendiendo bengalas y “disparándolas” de un lado al otro del salón.

Durante la grabación se observan las detonaciones y chispas recorriendo el aula, mientras algunos de los artefactos impactan cerca de otros estudiantes. La situación generó preocupación en la comunidad educativa, ya que el uso de elementos pirotécnicos en espacios cerrados implica riesgos importantes, como quemaduras o incluso incendios.

Embed GUERRA DE BENGALAS EN EL AULA

- Alumnos de cuarto año de la Escuela Secundaria N°8 “Gobernador José Cubas” se filmaron tirando pirotecnia adentro del colegio

Catamarca pic.twitter.com/hiMmrLnWOz — Vía Szeta (@mauroszeta) March 16, 2026 Analizan posibles sanciones Según informó el medio local LV12, hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre sanciones disciplinarias ni medidas adoptadas por las autoridades del establecimiento. Tampoco trascendió si alguno de los alumnos resultó herido durante el episodio.

Se espera que en las próximas horas las autoridades de la escuela y el Ministerio de Educación provincial analicen el material para determinar responsabilidades, establecer cómo los estudiantes ingresaron las bengalas al establecimiento y evaluar eventuales sanciones.