Escándalo escolar: alumnos protagonizaron una "guerra" de bengalas en una escuela de Catamarca

Un grupo de estudiantes protagonizó un episodio polémico dentro de una escuela de Catamarca, donde encendieron bengalas dentro del aula y las lanzaron entre ellos. La escena quedó registrada en un video que se viralizó en redes sociales y se hizo eco en portales de noticias del país.
El hecho ocurrió en la Escuela Secundaria N°8 Gobernador José Cubas, ubicada en la localidad de San Isidro, en el departamento Valle Viejo. Las imágenes difundidas muestran a varios alumnos ubicados en distintos puntos del aula encendiendo bengalas y “disparándolas” de un lado al otro del salón.
Durante la grabación se observan las detonaciones y chispas recorriendo el aula, mientras algunos de los artefactos impactan cerca de otros estudiantes. La situación generó preocupación en la comunidad educativa, ya que el uso de elementos pirotécnicos en espacios cerrados implica riesgos importantes, como quemaduras o incluso incendios.
Analizan posibles sanciones
Según informó el medio local LV12, hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre sanciones disciplinarias ni medidas adoptadas por las autoridades del establecimiento. Tampoco trascendió si alguno de los alumnos resultó herido durante el episodio.
Se espera que en las próximas horas las autoridades de la escuela y el Ministerio de Educación provincial analicen el material para determinar responsabilidades, establecer cómo los estudiantes ingresaron las bengalas al establecimiento y evaluar eventuales sanciones.