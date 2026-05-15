Científicas argentinas estudian un spray nasal de venta libre que podría bloquear la cepa Andes del hantavirus

La preocupación mundial por el hantavirus volvió a instalarse tras la muerte de tres personas que se contagiaron durante un viaje en el crucero MV Hondius . El episodio generó alarma internacional debido a que la cepa involucrada fue la variante Andes, la única que hasta el momento documentó transmisión entre humanos.

El paciente con hantavirus internado en Bariloche contrajo la cepa Andes

Brote de hantavirus: qué dijo el Ministerio de Salud sobre el origen de la crisis que tiene en alerta a Europa

En ese contexto, una investigación desarrollada en Argentina comenzó a mostrar resultados alentadores a partir del uso de un spray nasal a base de carragenina , un compuesto natural derivado de algas rojas que ya había sido estudiado durante la pandemia de Covid-19 .

El trabajo se lleva adelante en el Servicio de Biología Molecular del Laboratorio Nacional de Referencia de Hantavirus del Departamento de Virología del INEI-ANLIS “Carlos Malbrán”, junto a investigadoras de la Fundación Cassará. Allí, especialistas realizan ensayos in vitro para analizar cómo actúa la carragenina frente a células infectadas con la cepa Andes.

La investigadora Andrea Vanesa Dugour explicó que el proyecto comenzó en 2020, en plena pandemia de coronavirus, cuando el mismo spray nasal fue utilizado en estudios vinculados al Covid-19.

“Empezamos con ensayos de laboratorio para evaluarlo y vimos que inhibe la replicación del virus. Eso nos permitió avanzar hacia un ensayo clínico con personal de salud expuesto al coronavirus”, señaló la científica.

Qué es la carragenina y por qué genera expectativa

La carragenina es un compuesto natural obtenido de algas rojas y utilizado desde hace años en distintos productos farmacéuticos y alimenticios. Durante la pandemia, investigadores argentinos analizaron sus propiedades antivirales y observaron resultados positivos en médicos y enfermeros expuestos al Covid-19.

Según esos estudios, el uso del spray nasal cuatro veces al día reducía cerca de un 80% los contagios de coronavirus.

A partir de esos antecedentes, el equipo decidió avanzar sobre el hantavirus. Los primeros ensayos realizados en laboratorio detectaron actividad antiviral frente a la cepa Andes, considerada la variante más peligrosa debido a su capacidad de transmisión entre personas.

Dugour explicó que el spray actuaría como una especie de “atrapa virus”, bloqueando el ingreso del patógeno desde la nariz y evitando que alcance los pulmones, donde suele producir las infecciones más graves.

“Estamos en la etapa de evaluación de células infectadas y tenemos resultados alentadores”, indicó la especialista.

Una investigación en etapa preliminar

Pese al entusiasmo inicial, las investigadoras aclararon que el estudio aún se encuentra en fase experimental y que todavía no fue publicado en revistas científicas. Además, remarcaron que el spray no debe interpretarse como un tratamiento para personas infectadas, sino como una posible herramienta preventiva complementaria.

El desafío, explican, será avanzar hacia investigaciones más amplias que permitan confirmar la eficacia observada en laboratorio, algo que requiere una mayor cantidad de casos y estudios clínicos específicos.

Mientras tanto, las medidas preventivas tradicionales continúan siendo las principales recomendaciones para evitar el hantavirus, una enfermedad zoonótica transmitida por roedores silvestres a través de saliva, orina y heces contaminadas.

Escuchá también la nota sobre el tema realizada por Aconcagua Radio