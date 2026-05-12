Polémica: una influencer agarró al principal transmisor del hantavirus y publicó el video en TikTok

En un video que generó mucha indignación en Argentina, una influencer se grabó manipulando un ratón colilargo mientras realizaba una caminata trekking en Bariloche . Cabe mencionar que en dicha ciudad un hombre de 45 años fue internado de emergencia luego de ser diagnosticado con hantavirus .

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El paciente ingresó el domingo a la guardia tras manifestar síntomas de fiebre, diarrea y dolor corporal, motivo por el que permaneció en observación hasta la detección del virus y lo derivaron al Área de Cuidados Intensivos. Además, las autoridades aislaron a su familia para prevenir.

La publicación se viralizó rápidamente y generó diversas críticas por el riesgo sanitario asociado al contacto con roedores silvestres, especialmente esta especie que es la principal vectora del hantavirus. El virus circula permanentemente por sangre y después lo eliminan por excrementos, saliva u orina.

La joven, identificada como Marina Korb, explicó después que el video había sido grabado hace un año. Sin embargo, los usuarios no creyeron su segunda versión , que contradecía completamente a la descripción del video. En tanto, aseguraron que ella intentó “cambiar la historia” para calmar las aguas.

“En mi defensa no sabía que ese era el ratón colilargo que porta el virus, yo solo ví un bicho muy cute, y esa noche me enteré que en esa semana habían fallecido personas por un rebrote ahí mismo”, contó en el detalle de la publicación, dando a entender lo grabó recientemente, cuando salió el problema mundial.

Seguido de ello, afirmó que nunca presentó síntomas y defendió su postura en la caja de comentarios. “Spoiler: sobreviví. Justo el ratoncito ese no tenía nada, pero no lo hagan en sus casas”, concluyó.

Embed #raton original sound - marina_korb @marina_korb En mi defensa no sabía que ese era el ratón colilargo que porta el virus, yo solo ví un bicho muy cute, y esa noche me enteré que en esa semana habian fallecido personas por un rebrote ahí mismo Spoiler: sobreviví. Justo el ratoncito ese no tenía nada pero no lo hagan en sus casas!! #hantavirus

En la grabación, subida recientemente a TikTok, se la ve acariciando al animal e incluso tomándolo con las manos mientras relata con un tono distendido. En un momento del video, el roedor intentó alejarse y ella le dice: “No me muerdas, zaparrastroso”, claramente una reacción de defensa natural del ratón.

Debido a la repercusión del brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, la influencer reconoció que esa misma noche tomó conocimiento sobre los casos. En la misma publicación pidió que nadie imite lo que ella hizo en lugares donde exista circulación del virus.

En las últimas semanas se registraron nuevos casos en Bariloche, incluidos pacientes internados en terapia intensiva y una muerte confirmada durante este año. Especialistas y organismos sanitarios reiteraron en estos días la importancia de evitar el contacto con roedores silvestres en zonas endémicas.

Cabe remarcar que en la Patagonia andina, el ratón colilargo es considerado el principal reservorio natural y, en determinadas circunstancias, también puede haber contagio entre personas.

El ratón colilargo: síntomas y prevención

El término “ratón colilargo” se usa para describir roedores de cola larga que pueden ser portadores del hantavirus en algunas regiones. No todos los ratones colilargos están infectados: es posible encontrarlos sin virus. Sin embargo, ante la presencia de un roedor en el hogar o alrededores es mejor actuar con precaución.

Los síntomas iniciales incluyen fiebre, dolores musculares, fatiga y malestar general. En progresión puede desarrollarse dificultad respiratoria severa y tos -síntomas que requieren atención médica inmediata-. Ante sospecha de exposición, vigilar cualquier signo respiratorio y acudir a servicios de salud.