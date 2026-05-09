La OMS confirmó un nuevo caso de hantavirus en el crucero MV Hondius: llegará pronto a Canarias

Según el último boletín de la Organización Mundial de la Salud (OMS) , una de las personas que se encontraba bajo sospecha por hantavirus en el crucero MV Hondius dio positivo en la prueba de PCR, lo que eleva a seis el número de casos confirmados .

El mapa del hantavirus: cuántos casos hay, dónde están y cuántos se encuentran aislados

Hasta el momento, la organización notificó un total de ocho casos (seis confirmados y dos probables), que incluyen tres fallecimientos . Estos datos arrojan una alarmante tasa de letalidad del 38% para el virus Andes, una variante del hantavirus con la característica de que es la única que se conoce como transmisible en limitados casos entre personas. .

La ministra de Sanidad de España, Mónica García , anunció que el crucero llegará al puerto de Granadilla de Abona , en la isla de Tenerife , entre las cuatro y las seis de la mañana del domingo hora local (después de la medianoche del sábado en Argentina).

"Ni parte del equipaje ni el cuerpo de la persona fallecida (que sigue en el barco) desembarcarán en Canarias, permanecerán a bordo junto con parte de la tripulación. El buque continuará posteriormente rumbo a Países Bajos, donde se llevará a cabo el proceso completo de desinfección", detalló la funcionaria que también calificó la operación como "inédita".

El crucero llegará a Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife, y estará "en régimen de fondeo, dentro de la dársena de puerto", dijo.

El estado actual de la tripulación y pasajeros

A pesar del aumento en los casos confirmados, el portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic, informó que ninguno de los pasajeros o tripulantes que permanecen actualmente en el barco ha presentado síntomas hasta este sábado.

Expertos del organismo internacional se encuentran a bordo realizando evaluaciones médicas individuales para determinar el riesgo de infección de cada persona. Asimismo, se llevan adelante investigaciones sobre el origen del brote en colaboración con las autoridades de Argentina y Chile, países donde el primer caso pudo haber tenido exposición al virus.

"El brote se está gestionando mediante una respuesta internacional coordinada, que incluye investigaciones epidemiológicas exhaustivas, aislamiento de casos y gestión clínica, evacuaciones médicas, pruebas de laboratorio y rastreo y seguimiento internacional de contactos", resumió la OMS.