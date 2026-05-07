El Gobierno le respondió a la OMS tras las advertencias por hantavirus y ratificó su salida del organismo

El Ministerio de Salud le respondió a la Organización Mundial de la Salud que “Argentina tiene capacidad sanitaria, técnica y decisión política para proteger la salud de la población”, durante el escrito, desestimaron el regreso como partícipe de la entidad, lo que había sido solicitado por el director Tedros Adhanom Ghebreyesus.

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En el marco de la crisis sanitaria producida por el ascenso a nueve casos confirmados de hantavirus en el crucero MV Hondius , la máxima autoridad del organismo se refirió a los gobiernos de Javier Milei, y a Donald Trump que también abandonó la organización desde Estados Unidos.

En el pedido, el cabecilla de la OMS se expresó: “Creo que reconsiderarán sus decisiones porque pueden ver lo importante que es la universalidad para la seguridad sanitaria, ya que a los virus no les importa nuestra política, ni nuestras fronteras, ni todas las excusas que podamos tener”.

Sin embargo, la cartera comandada por Mario Lugones indicó que Argentina “sostiene la cooperación internacional cuando corresponde, incluso sobre el vínculo técnico con la Organización Panamericana de la Salud en el ámbito regional, sin resignar la potestad de definir sus propias decisiones sanitarias” y añadió que el país: “No necesita pertenecer a la OMS para trabajar con otros países”.

ARGENTINA SOSTIENE LA COOPERACIÓN SANITARIA INTERNACIONAL SIN RESIGNAR SOBERANÍA La Argentina tiene capacidad sanitaria, técnica y decisión política para proteger la salud de la población. Por eso sostiene la cooperación internacional cuando corresponde, incluyendo el vínculo…

“Ante los casos de hantavirus reportados en el buque MV Hondius, el Ministerio mantiene activo el monitoreo epidemiológico preventivo, sostiene el intercambio de información con otros países y trabaja junto a las jurisdicciones para reconstruir el recorrido de los primeros casos. Hasta el momento, no se identificaron hechos asociados en el país”, añadió.

En línea, consideró una diferenciación: “Esta situación demuestra que la cooperación técnica no exige subordinación política. La OMS vuelve a anteponer la política a la evidencia e intenta usar un evento sanitario extraordinario para condicionar una decisión soberana de la Argentina”.

“Nuestra posición no cambia. La salud de los argentinos se defiende con gestión, capacidad técnica y decisiones propias. Los organismos internacionales financiados por todos, que respaldaron medidas sanitarias ruinosas y nunca revisaron seriamente sus errores, deberían explicar sus fracasos antes de pretender imponerle condiciones a un país soberano”, cerró.