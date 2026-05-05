El crucero con brote de hantavirus se dirige a Canarias, pero España aún no confirma el permiso

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este martes que el crucero MV Hondius, afectado por un posible foco de hantavirus , continuará su ruta hacia las Islas Canarias para una intervención sanitaria completa. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad de España aclaró minutos después que aún no se tomó una decisión definitiva y que esperan recolectar más datos epidemiológicos antes de autorizar el atraque.

El nuevo drama del crucero con el brote de hantavirus fatal: en Cabo Verde le negaron su desembarco

La directora de preparación y prevención de pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove , aseguró que España había aceptado recibir el barco para realizar una investigación epidemiológica profunda y una desinfección total.

"Estamos trabajando con las autoridades españolas que (...) han dicho que van a recibir al barco para llevar a cabo una investigación completa, una investigación epidemiológica completa, una desinfección total del barco y, por supuesto, evaluar el riesgo para los pasajeros que están a bordo", detalló la funcionaria que sumó que la "máxima prioridad es evacuar a las dos personas que se encuentran enfermas.

Desde que se reportó la afección respiratoria el pasado 2 de mayo, la situación en el buque, que transporta a 147 personas , se agravó, ya que hasta el momento se registran tres víctimas fatales (una pareja neerlandesa y un ciudadano británico).

hantavirus crucero

Además, este martes, la OMS confirmó este martes un segundo caso por laboratorio, elevando el total a siete personas afectadas (dos confirmadas y cinco sospechosas). Uno de los pacientes permanece en estado crítico en Johannesburgo, mientras que otros tres presentan síntomas leves y siguen a bordo.

Tensión por el destino del buque

La posible llegada al archipiélago canario generó reacciones en el gobierno regional. El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, manifestó que sería "mejor" que el barco se dirigiera a territorio peninsular.

"Si no tuviese que ser en Canarias esa parada, pues mejor, porque seguramente podrán haber otros recursos en territorio peninsular, pero si fuese así, pues [que sea] con todas las garantías habidas y por haber", explicó.

Crucero holandés MV Hondius Crucero holandés MV Hondius Oceanwide Expeditions

Por su parte, el Ministerio de Sanidad español fue contundente en redes sociales al desmentir una decisión tomada: "En función de los datos que se recojan en su paso por Cabo Verde se decidirá qué escala es más pertinente. Hasta entonces, el Ministerio de Sanidad no adoptará ninguna decisión, como así hemos hecho saber a la Organización Mundial de la Salud".

Hantavirus: cómo se contagia y cuáles son los síntomas

El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave cuyo principal reservorio es el ratón colilargo, presente en áreas silvestres. La principal vía de transmisión es la inhalación partículas virales presentes en ambientes contaminados por excretas de las ratas. Además, puede producirse por el contacto directo con los roedores infectados estén muertos o vivos. En menor medida también por mordeduras.

hantavirus Brote de hantavirus en un crucero.

Tiene síntomas que son "comunes" y pueden confundirse con una gripe: fiebre, dolor muscular, cefalea y escalofríos, pudiendo sufrir también de náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. En etapas más avanzadas puede haber dificultad respiratoria.