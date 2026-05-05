Recibió una PlayStation 1 de su abuelo, la mostró en Reddit y terminó haciéndolos sentir viejos a todos

Un usuario de Reddit recibió una PlayStation 1 original como regalo de su abuelo y consultó si el lote tenía algún valor real. La respuesta de la comunidad fue inmediata, no solo por el precio del hardware, sino por el impacto emocional de ver una consola generacional tratada ahora como una herencia de la tercera edad.

EchoGems , el autor de la publicación, mostró imágenes de la consola junto a una serie de periféricos y juegos clásicos. El estado de conservación del equipo sorprendió a los especialistas, con cables perfectamente doblados, tarjetas de memoria, estuches y un control original sin desgaste aparente. Entre los títulos destacados de la colección aparecieron Syphon Filter 1 y 2 , además del icónico Metal Gear Solid .

La mención del abuelo como dueño original de la máquina provocó una ola de comentarios de usuarios que se sintieron repentinamente viejos. Según el usuario Ukawok92, la palabra "abuelo" vinculada a esa tecnología lo obligó a tener que sentarse ante la impresión. La PlayStation 1 llegó a los mercados hace tres décadas , y la unidad mostrada tiene una etiqueta de fabricación de 1999.

Esta cronología sitúa a los primeros jugadores de la marca en una etapa de la vida donde ya tienen nietos con edad para jugar. Según el usuario xXKingsOfDiabloXx, los juegos recibidos como Syphon Filter fueron verdaderos cambios en las reglas del juego cuando salieron al mercado. Algunos miembros de la comunidad calificaron el paquete recibido como una auténtica mina de oro.

image

Una cápsula del tiempo sin actualizaciones ni servidores caídos

A pesar de la sorpresa por la edad, los internautas celebraron el vínculo familiar detrás del regalo. Otros señalaron que el juego es el mejor ejercicio para mantener el cerebro activo, sin importar si se tiene 22 o 72 años. El lote heredado representa una cápsula del tiempo de una era donde no existían las actualizaciones constantes ni los problemas de servidores.

En aquel entonces, la solución a un disco que no cargaba era simplemente verificar que el segundo control estuviera conectado para jugar con un amigo en el mismo sillón. La entrega de este equipo en tan buen estado demuestra que el abuelo cuidaba sus pertenencias con un nivel de detalle que hoy es difícil de encontrar. El joven ahora posee una parte fundamental de la historia técnica del entretenimiento moderno.