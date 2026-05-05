Por qué los especialistas aconsejan no usar el auto durante el Mundial 2026

Ir a la cancha manejando durante el próximo Mundial 2026 será una misión imposible. Los especialistas comentaron que habrá un despliegue de seguridad masivo para impedir que los vehículos particulares se acerquen a las sedes. El objetivo es despejar las calles totalmente y forzar a los hinchas a utilizar rutas peatonales o servicios de transporte específicos.

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El sistema implementado prioriza exclusivamente el desplazamiento a pie de los turistas. Quienes decidan ignorar las advertencias se encontrarán con un cerco de miles de agentes encargados de evitar estacionamientos clandestinos y proteger la vida de los vecinos. La caminata obligatoria más larga para entrar al estadio será de unos 25 minutos.

Las rutas peatonales están diseñadas para que nadie se meta en las calles laterales, evitando interferir con el entorno local. Manuel Cepeda, director de equipamiento turístico , explicó que el operativo busca erradicar los estacionamientos clandestinos. Se establecieron siete rutas de acceso controlado que garantizan fluidez pero prohíben totalmente el paso de motores.

Para quienes viajen al Estadio Azteca , la recomendación técnica es dejar el auto lejos. La estrategia Park and Ride funcionará en puntos como el Auditorio Nacional, Santa Fe y Plaza Carso. Desde allí, micros RTP y del sistema eléctrico llevarán a los asistentes directamente al recinto. Es una logística para mover miles de personas sin colapsar las arterias principales de la capital mexicana.

La sorpresa para el bolsillo llegará con el precio del traslado. Aunque hubo pruebas con pasajes gratuitos, la política cambiará para la cita mundialista. Las autoridades definieron que, por tratarse de un público con mayor poder adquisitivo, se cobrará una tarifa superior. Los costos de los estacionamientos en puntos de transferencia serán independientes del precio del pasaje.

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El operativo de seguridad y los plazos clave antes del partido inaugural

El despliegue involucra a 17.000 personas que custodiarán los alrededores. Esta medida protege a los habitantes de Santa Úrsula y los Pedregales, zonas críticas por el tráfico. Las obras de movilidad tienen como fecha límite el 30 de mayo, asegurando que todo esté listo antes del partido inaugural el 11 de junio.

Alquilar un vehículo para moverse durante el Mundial será un gasto ineficiente. La restricción total y el cobro diferenciado en el transporte oficial marcan una tendencia de control peatonal estricto. La sugerencia es llegar con antelación a los centros de transferencia para evitar demoras por las caminatas forzosas que impone la organización.